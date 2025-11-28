Guido Bellido cuestiona la sentencia contra Pedro Castillo y propone una amnistía

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la bancada de Podemos Perú, Guido Bellido, cuestionó la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre al 2022.

Castillo fue injustamente condenado

El parlamentario en declaraciones a Canal N, consideró que no existen los fundamentos penales que configuren los delitos de rebelión y conspiración, tal como acusó y sentenció el Poder Judicial, por lo que a su parecer la sentencia debería ser anulada.

"Hay elementos para esperar que la Sala en la siguiente instancia pueda dejar esta sentencia en foja cero, nosotros vemos esa posibilidad. Es posible porque se ve que están forzando", señaló.

Sumado a ello, sostuvo que la lectura del mensaje presidencial aquel 7 de diciembre no implicó daño al bien jurídico protegido por la ley. Además, cuestionó la modificación a la acusación fiscal original en medio del proceso.

"Nosotros ya hemos visto, en la parte política ya se le sancionó, se le sacó de la presidencia de la república, se le tiene en prisión preventiva y por otra parte, él ha perdido, su familia está desterrada del país", mencionó.

Asimismo, recordó que presentó un proyecto de ley para dar la amnistía a personas que han dado golpes de Estado, sostuvo que así como otros casos de gravedad se podría considerar esta medida para quienes participaron el 7 de diciembre.

"Es importante curar heridas y es importante que la sociedad pueda reconocer el daño que se ha hecho con Pedro Castillo. Pedro Castillo ha sido discriminado, Pedro Castillo ha sido maltratado, Pedro Castillo ha sido insultado, Pedro Castillo ha sido encarcelado, su familia desterrada y ha sido injustamente sentenciado", expresó.

Sentencia con prisión efectiva

El Poder Judicial, sentenció al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, así como 2 años de inhabilitación.

En cuanto a Betssy Chávez, el tribunal le impuso la misma condena que al exmandatario. Tanto al expresidente como a la expremier se le deberá descontar el tiempo que ya llevan en prisión.

Sobre Aníbal Torres, lo condenaron a 6 años y 8 meses de prisión efectiva y una inhabilitación, ello debido que al momento de la comisión del delito tenía 79 años, por lo que le correspondió una reducción. A Willy Huerta, el tribunal considero que le corresponde una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, así como una inhabilitación de 2 años.

Es por ello que, Guido Bellido cuestionó la sentencia y propuso dar amnistía a los involucrados para "sana heridas", pues asegura que Castillo fue injustamente condenado.