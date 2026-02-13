Guido Bellido sobre posible salida de José Jerí: "Así faltarán 5 días hay que tomar la decisión"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República y candidato al Senado por Podemos Perú, Guido Bellido, precisó que su bancada buscaría la censura del presidente de la República, José Jerí, a pesar de la cercanía a las Elecciones Generales 2026. "Hay que tomar la decisión", indicó.

Respalda eventual salida

El congresista Guido Bellido reafirma su postura de debatir las mociones de censura presentadas en contra del presidente José Jerí e informa que se han cumplido "todos los requisitos" para llevar a cabo el Pleno Extraordinario.

Como se sabe, este martes 17 de febrero, se dará a cabo la discusión en torno a la continuidad de Jerí en el cargo. Ante ello, Bellido espera que este intercambio tenga como resultado una "decisión". Resaltó que el gobierno de José Jerí "estaba yendo muy bien", sin embargo, hasta ahora, se han presentado "muchos elementos" que cuestionan su capacidad moral de seguir en el cargo.

"Va a ser oportuno el día martes, evaluar y tomar una decisión. Por nuestra parte, aún así faltarán cinco días creo que cuando hay las cosas que están saliendo mal hay que tomar la decisión", precisó.

Bellido menciona que la incapacidad moral no responde a un delito penal, pero es un mecanismo que ofrece la Constitución Política que se pueden usar en "situaciones como esta". Ello, por las cuestionadas reuniones extraoficiales con empresarios chinos y la reciente revelación de contratos de personas allegadas al presidente.

Sobre la cercanía de las elecciones 2026, el congresista indicó que "no hay garantías para un proceso electoral transparente" debido a que Jerí tendría injerencia sobre el Ejército y la Policía Nacional.

Figura que genere "consenso"

La sesión extraordinaria que reunirá a los parlamentarios este 17 de febrero sería una fecha decisiva para el Gobierno. En ese sentido, Bellido precisó que se debatiría el próximo presidente del país. En ese sentido, indicó que de llegar a un consenso, el parlamentario que ingrese a ocupar el cargo debería ser alguien que genere consenso y conocimiento en la gestión pública.

Entre las figuras de consenso, Bellido se pronunció sobre José María Balcazar, quien ha mostrado entusiasmo por su posible candidatura, y la congresista María del Carmen Alva.