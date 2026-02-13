Kelly Portalatino no apoyaría a Maricarmen Alva como presidente: "Una fascista no puede gobernar"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras confirmarse que la fecha del Pleno Extraordinario donde se debatirán las mociones de censura contra José Jerí este martes 17, la congresista Kelly Portalatino aseguró que no apoyaría una eventual presidencia de Maricarmen Alva, en caso el presidente salga del cargo.

"Alva no puede mantener un liderazgo"

En entrevista para Exitosa, la parlamentaria de Perú Libre señaló que se rehusa a permitir que "una facista y racista" asuma la Presidencia de la República y que no votaría por la congresista de Acción Popular, pues "no la representa".

"No tengo nada en contra de la mujer, pero yo he salido de abajo. No vamos a permitir que una fascista, racista, que ha manejado una situación e insultado a un presidente electo por el pueblo (Pedro Castillo), no puede mantener un liderazgo y gobernar a la Nación", aseveró.

Pese a que su bancada ha dejado clara la posición que tendrá durante la votación este martes durante el Pleno Extraordinario, que será a favor de una censura o vacancia, Portalatino aseguró que su opinión personal es distinta.

La exministra de Salud de Pedro Castillo sorprendió al sostener que no está de acuerdo con cambiar de mandatario a dos meses del proceso electoral 2026.

Pleno Extraordinario se llevará a cabo este martes 17: se definirá censura de José Jerí.

"Definitivamente, cambiar mi presidente a estas alturas, previo a las Elecciones Generales, también genera un conflicto en desestabilizar lo que se está avanzando. Lo que no se está avanzando también tiene que ser inmediatamente atendido y hacer cambios", agregó.

Rospigliosi convoca Pleno para debatir censura contra Jerí

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este viernes la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La decisión se formalizó tras la recepción del informe de la Oficialía Mayor, programando la sesión para el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a que el hemiciclo principal se encuentra en refacciones por la próxima instalación del sistema bicameral.

La convocatoria se da luego de horas de controversia, en los que Rospigliosi había declarado que solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC. Sin embargo, el nuevo informe habilita ahora el debate parlamentario sobre la continuidad de Jerí.

