¡Da un paso al costado!: Pedro Ripalda presenta renuncia irrevocable en medio de polémica designación

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un giro inesperado se produjo en el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Pedro Ripalda Ramírez presentó su renuncia irrevocable al cargo de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002, instancia encargada del Programa para el Mejoramiento de la Información y Registro Social - SINAFO.

En la carta presentada el 13 de febrero y dirigida a la Presidenta Ejecutiva del OFIS, Tabata Vivanco del Castillo, el fincionario comunicó su decisión de apartarse del puesto que había asumido tras un proceso de selección. En el documento señala que su designación se realizó conforme a las normas vigentes y sin impedimento legal alguno para ejercer función pública.

"No obstante lo anterior, he tomado esta decisión por motivos estrictamente personales, en aras de proteger y priorizar mi vida personal y familiar", indicó.

Carta presentada por Ripalda.

Respaldo previo a su designación

La dimisión ocurre apenas días después de que el OFIS difundiera un comunicado defendiendo el procedimiento el cual Ripalda fue elegido. La entidad explicó que el cargo fue cubierto por concurso, bajo lineamientos del Banco Mundial, y que tres de sus postulaciones fueron evaluadas por un comité autónomo.

Según esa versión oficial, la Unidad de Recursos Humanos verificó que el profesional cumplía con el Manual de Operaciones del proyecto y no registraba impedimentos. Asimismo, el Comité Directivo de la Unidad Ejecutora 002, integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), además del propio OFIS, que dió su aprobación final.

El pronunciamiento institucional subrayó que el proceso "cumple con los procedimientos y requisitos establecidos por el Banco Mundial, así como con el marco normativo vigente".

Antecedentes y debate público

El retorno de Ripalda al sector se oficializó el 11 de febrero en el Diario Oficial El Peruano. En la práctica, su posición lo ubicaba como presidente ejecutivo del OFIS, con una remuneración cercana a los S/ 15 mil mensuales.

Su designación generó críticas debido a su paso previo por el programa Qali Warma en 2024, periodo en el que se reportaron casos de alimentos en mal estado. También fue citado al Congreso en diciembre de ese año, aunque no asistió, y registra investigaciones fiscales.

La renuncia, aunque presentada como una decisión personal, se produce en un contexto de cuestionamientos públicos. En un organismo que gestiona información clave para programas sociales, la confianza es esencial. Más allá de los procedimientos formales, el episodio deja abierta la discusión sobre la importancia de la credibilidad en cargos vinculados a poblaciones vulnerables.