Congreso: Comisión de Fiscalización cita a ministra de la Mujer por caso "La Casa del Padre"

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Liz Gutiérrez Cuba, para el 16 de febrero, con el fin de que brinde explicaciones sobre el polémico caso del centro de acogida La Casa del Padre, fundado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

La citación se da en un contexto particularmente sensible: apenas un día después, el 17 de febrero, el Pleno Extraordinario debatirá las mociones de censura contra el presidente encargado José Jerí. La coincidencia de fechas subraya la tensión política que atraviesa el Parlamento, donde se entrelazan denuncias de inconducta funcional y cuestionamientos institucionales.

Lo que deberá responder la ministra

De acuerdo con la orden del día, Gutiérrez deberá informar sobre:

La situación actual de la acreditación del refugio La Casa del Padre y si cumplía con las condiciones establecidas en la normativa del MIMP.

y si cumplía con las condiciones establecidas en la normativa del MIMP. Los criterios bajo los cuales la Unidad de Protección Especial (UPE) derivó a más de 150 adolescentes embarazadas o con hijos al centro, así como los recursos económicos destinados.

derivó a más de o con hijos al centro, así como los recursos económicos destinados. El inicio de procedimientos de variación de medidas de protección.

Las supervisiones realizadas y los hallazgos encontrados.

Las acciones implementadas tras la difusión de imágenes de menores en redes sociales, compartidas por la propia congresista Jáuregui, lo que habría vulnerado el interés superior del niño.

Medida reciente del MIMP

La citación ocurre pocos después de que el Ministerio de la Mujer anunciara el 12 de febrero, el traslado progresivo de las adolescentes y bebés que permanecían en el refugio hacia otros centros especializados. La medida busca garantizar la protección de las menores y evitar nuevas exposiciones públicas que puedan revictimizarlas.

El caso La Casa del Padre se ha convertido en un símbolo del debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional frente a convicciones ideológicas. La presencia de la ministra en la Comisión de Fiscalización será clave para esclarecer si existieron irregularidades en la acreditación y supervisión del centro, y qué medidas concretas se han tomado para resguardar a las adolescentes.

La coincidencia con el Pleno Extraordinario contra Jerí añade un matiz político: mientras el Congreso se prepara para debatir la censura del presidente encargado, previamente deberá escuchar explicaciones sobre un caso que involucra directamente a una parlamentaria en funciones.