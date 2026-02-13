Presidente Jerí fue invitado por EE.UU. a cumbre el 7 de marzo en medio de censura en Congreso

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Esta tarde, Cancillería informó que el presidente José Jerí ha sido invitado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe, a realizarse este 7 de marzo en Miami.

Jerí fue invitado por Trump a cumbre pese a crisis política

El evento de alto nivel reunirá a diversos mandatarios de la región. Sin embargo, lo cierto es que la participación de Jerí no es segura: este martes 17, el Congreso debatirá las siete mociones de censura en su contra en Pleno Extraordinario.

En caso la censura no prospere, Fernando Rospigliosi, explicó que, de igual forma, se debatirá la moción de vacancia presentada contra el mandatario. Dado el contexto del caso 'Chifagate', por el que ha sido duramente cuestionado, el futuro de Jerí depende del Parlamento.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta cumbre será el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental bajo el actual mandato estadounidense.

Se espera contar con la participación de los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros líderes de la región. En caso Jerí sea removido de su cargo, la persona que lo reemplace en la Presidencia sería uno de nuestros congresistas.

Esta cumbre tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, promoviendo objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática.

Rospigliosi cita Pleno para debatir censura contra Jerí

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este viernes la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La decisión se formalizó tras la recepción del informe de la Oficialía Mayor, programando la sesión para el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a que el hemiciclo principal se encuentra en refacciones por la próxima instalación del sistema bicameral.

La convocatoria se da luego de horas de controversia, en los que Rospigliosi había declarado que solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC. Sin embargo, el nuevo informe habilita ahora el debate parlamentario sobre la continuidad de Jerí.

Asimismo, se sustenta en el informe que ya se han validado 79 firmas digitales de congresistas, superando el mínimo requerido de 78 rúbricas para convocar a la sesión extraordinaria. Con ello, se despeja la controversia generadas hace poco.

