Comisión de Ética promueve denuncia contra Milagros Jáuregui tras exposición de menores en la 'Casa del Padre'

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República iniciará la investigación y denuncia en contra de la parlamentaria Milagros Jauregui luego de que no presentará un informe donde debía explicar las denuncias respecto a 'La Casa del Padre' y la exposición pública de menores violentadas.

Promueven denuncia de oficio contra Jáuregui

La congresista Milagros Jáuregui no presentó el informe detallado solicitado por la Comisión de Fiscalización para exponer de forma detallada los cuestionamientos en torno a la 'Casa del Padre'.

La solicitud fue presentada el pasado 11 de febrero en donde se pide exponer la motivación de Jáuregui tras la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual y esclarecer las actividades alrededor de su cuidado.

Sin embargo, Jáuregui no presentó el informe, por ello, la comisión, encabezada por Elvis Vergara, informa que se dará inicio a la investigación en contra de la parlamentaria y se procederá a la denuncia de oficio.

"Ante la ausencia de respuesta hasta hoy, y en el marco de nuestras competencias reglamentarias, procederemos de inmediato a promover la denuncia de oficio", precisa el escrito.

Comunicado de la Comisión de Ética

Con esto, se darán el inicio de las indagaciones correspondientes siguiendo el debido proceso para determinar posibles sanciones en contra de la congresista de Renovación Popular.

Recientemente, la congresista ha sido altamente cuestionada por trasladar sus prácticas fundamentalistas hacia el ámbito privado. Así lo hizo saber la congresista Ruth Luque.

Jáuregui se defiende

Tras la difusión de fotografías donde se observa a un grupo de niñas cargando a sus pequeños hijos, Jáuregui indicó que sus declaraciones "han sido sacadas de contexto" y que en los últimos días "se han difundido mentiras".

En ese sentido, precisó que las fotos difundidas no habían sido difundidas oficialmente por el propio albergue y que las menores estaban vestidas de la misma manera porque formaban parte de "un coro".

"Las menores participaron de un coro por eso todas estaban vestidas igual. El hecho de que un coro se utilice la misma vestimenta no convierte a nadie en ser parte de una secta", precisó.

🚨 En los últimos días se han difundido mentiras para desacreditar mi trabajo.



El albergue que fundé protege a menores víctimas de violencia, actúa dentro del marco legal, no recibe recursos del Estado y nunca tuvo fines políticos. pic.twitter.com/I6yf7bq7SD — Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) February 11, 2026

