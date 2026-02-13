RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Siguen las postergaciones

Gobierno de Jerí NO presentará Plan de Seguridad Ciudadana hoy: ¿Cuál será la fecha definitiva?

Una vez más, el Ejecutivo informó que el Plan de Seguridad Ciudadana no será presentado hoy viernes 13 de febrero, tal y como se anunció en los últimos días. La nueva fecha es incierta.

Gobierno vuelve a aplazar Plan de Seguridad Ciudadana: ¿cuál será la fecha defin
Gobierno vuelve a aplazar Plan de Seguridad Ciudadana: ¿cuál será la fecha defin Composición Exitosa

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/02/2026

Síguenos en Google News Google News

¡Una vez más! El anunciado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ya no será presentado hoy viernes 13 de febrero, tal y como prometió el Gobierno en los últimos días. Palacio volvió a postergar la presentación y estimó una nueva fecha, aunque incierta.

Mediante una breve comunicación desde Palacio de Gobierno alrededor de las 7:00 p.m., el Ejecutivo informó que este plan, cuya publicación viene siendo anunciada desde diciembre, "será presentado la próxima semana". 

Noticia en desarrollo...

Plan de Seguridad Ciudadana de José Jerí genera "expectativas bajas", señala experto
Lee también

Plan de Seguridad Ciudadana de José Jerí genera "expectativas bajas", señala experto

Ernesto Álvarez anuncia que Plan Nacional de Seguridad será oficializado por José Jerí este viernes
Lee también

Ernesto Álvarez anuncia que Plan Nacional de Seguridad será oficializado por José Jerí este viernes

Temas relacionados Ejecutivo Gobierno José Jerí Palacio de Gobierno Plan de Seguridad Nacional Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA