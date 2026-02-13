Gobierno de Jerí NO presentará Plan de Seguridad Ciudadana hoy: ¿Cuál será la fecha definitiva?

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

¡Una vez más! El anunciado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ya no será presentado hoy viernes 13 de febrero, tal y como prometió el Gobierno en los últimos días. Palacio volvió a postergar la presentación y estimó una nueva fecha, aunque incierta.

Mediante una breve comunicación desde Palacio de Gobierno alrededor de las 7:00 p.m., el Ejecutivo informó que este plan, cuya publicación viene siendo anunciada desde diciembre, "será presentado la próxima semana".

Noticia en desarrollo...