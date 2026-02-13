Intervienen 20 comisarías de Lima para mejorar infraestructura y fortalecer a la PNP: Midis a cargo

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció la implementación de mejoras en infraestructura y renovación de equipamiento en 20 comisarías de Lima Metropolitana y Huaral, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de la PNP.

La inversión para estas intervenciones asciende a los S/ 14 millones y se vienen realizando mediante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), en coordinación con el Mininter y la Policía Nacional.

De esta forma, según el Ejecutivo, se está garantizando una administración eficiente y directa de los recursos, asegurando que las mejoras respondan a las necesidades reales de cada una de las dependencias policiales.

Las comisarías intervenidas se ubican en Lima: Independencia, La Victoria, Villa El Salvador, Puente Piedra, Rímac, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho, Comas, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Los Olivos, San Martín de Porres y en el distrito de Chancay, en Huaral.

En las 20 dependencias, se realizan trabajos de mantenimiento de infraestructura, incluyendo mejora de ambientes de atención al ciudadano, áreas administrativas, dormitorios de personal de guardia y espacios de uso común.

Estas reformas están orientadas a ofrecer un servicio óptimo y más adecuado a los vecinos, así como también mejores condiciones laborales al personal de la Policía.

Además, se está implementando equipamiento nuevo como sistemas de videovigilancia, computadoras, radios de comunicación digital, centrales telefónicas y sistemas para el registro de denuncias.

El Midis también entrega mobiliario para oficinas y módulos de atención, así como camas, colchones y lockers para personal de turno.

