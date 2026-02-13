Congreso: Comisión de Ética archiva denuncia contra Kira Alcarraz y sanciona a Susel Paredes

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 13 de febrero, la Comisión de Ética del Congreso resolvió hoy tres denuncias presentadas contra las congresistas Kira Alcarraz, Susel Paredes y María Acuña por presuntas infracciones al Código de Ética. ¿Cómo les fue a cada una?

Los casos fueron abordados esta mañana durante la segunda sesión extraordinaria semipresencial por el grupo de trabajo presidido por el congresista Elvis Vergara, del partido Acción Popular.

Caso Susel Paredes

En el caso de Susel Paredes, se dio lugar a la lectura de la amonestación escrita pública debido a que infringió, con sus declaraciones, diversos artículos del Reglamento del Código de Ética.

Paredes fue denunciada por un grupo de 16 parlamentarios por presuntamente permitir el uso de baños de damas por personas transgénero en el Congreso durante un evento, "exponiendo a niñas" a un peligro, entre otros. Esta denuncia pedía una suspensión de 120 días sin goce de haber.

Caso Kira Alcarraz

Por su parte, la Comisión de Ética resolvió archivar la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por presunta agresión a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo de control vehicular el pasado 6 de enero.

Estas expresiones afectarían la reputación y honor del ciudadano, además de que se le atribuyó ejercer presión mediática sobre un órgano jurisdiccional. El Poder Judicial aun no se ha pronunciado en respecto al proceso.

Comisión de Ética resolvió archivar denuncia contra Kira Alcarraz y sancionar a Susel Paredes.

Sin embargo, en el Congreso, se concluyó que Alcarraz no infringió el Código de Ética y que sus expresiones se enmarcaron en un discurso de carácter político e institucional.

Consideraron que la legisladora solo hizo uso del derecho a la libertad de expresión y reafirmó el compromiso con la erradicación de la violencia contra la mujer.

Pese a ello, lo que el grupo de trabajo sí acordó, por unanimidad, fue iniciar una investigación contra Alcarraz por supuesta agresión a la reportera Marycielo del Castillo, de Willax.

Se reprograma audiencia de caso Lucinda Vásquez

Por último, la comisión también decidió archivar la denuncia contra la parlamentaria María Acuña Peralta, en el caso relacionado a una supuesta invasión de un terreno público en el distrito de Santiago de Surco.

Adicionalmente, reprogramó la audiencia del caso de la congresista Lucinda Vásquez, quien fue captada en su despacho cuando uno de sus asesores parlamentarios le cortaba las uñas de los pies.

Vásquez comunicó que se encuentra internada en un nosocomio desde el último 11 de febrero, adjuntando un informe médico y registro fotográfico, según Elvis Vergara.

