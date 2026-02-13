¡Indignación total!: Cámaras captan brutal agresión a menor de seis años en centro terapéutico de Los Olivos

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una grabación de seguridad generó conmoción en el distrito de Los Olivos. En las imágenes se observa cómo una menor de seis años es agredida dentro del centro terapéutico infantil Artikids, sede "Los Jazmines" donde acudía para recibir tratamiento.

El video muestra a un terapeuta con uniforme celeste sujetando con fuerza a la menor, empujándola y jalándola del brazo. La pequeña, quien presenta una condición especial y aún no puede hablar, asistía desde hace cuatro meses a sesiones de terapia ocupacional y psicológica, dos veces por semana.

La madre contó que todo salió a la luz cuando un vecino se le acercó al terminar una sesión.

"Un señor se me acerca y me pregunta si ella es mi hija, y me enseña las imágenes de mi hija", relató.

Al ver el contenido, decidió acudir al establecimiento para exigir explicaciones, pero aseguró que no recibió información clara sobre el responsable.

Las imágenes y la denuncia

Las grabaciones muestran que el trabajador, identificado como Paúl Stuart Cueva Alvites, de 32 años, jala bruscamente a la menor, la empuja por la nuca y la hace caer de rodillas. Luego la levanta de los brazos y continúa con el maltrato.

"Donde la está jaloneando, la está empujando, la está empujando contra la pared, prácticamente", describió la madre.

Al no encontrar apoyo en el centro, decidió presentar la denuncia formal. "Claro, porque eso yo no lo podía dejar así", afirmó. Exámenes de medicina legal confirmaron lesiones y enrojecimiento en el brazo de la menor, compatibles con la agresión registrada en video.

Local cerrado e investigación en curso

Tras la difusión del caso, personal de fiscalización y de la Gerencia de Salud del municipio acudió al local ubicado en la calle Los Jazmines. Sin embargo, lo encontraron cerrado. Según las autoridades, el establecimiento tenía licencia como consultorio médico, pero no para ofrecer terapias especializadas a niños con condiciones particulares.

El centro emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y aseguró que el terapeuta fue retirado del equipo. También informó que inició una investigación interna y que colaborará con las autoridades. Recalcó que el comportamiento del trabajador no representa sus valores y prometió reforzar sus protocolos.

El caso ha generado indignación en la comunidad. Más allá de las responsabilidades individuales, el hecho plantea la necesidad de mayor supervisión en centros que atienden a menores con necesidades especiales. La confianza de las familias depende no solo de la preparación profesional, sino también del respeto y cuidado que se brinde a los niños más vulnerables.