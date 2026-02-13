Cluber Aliaga sobre Plan de Seguridad de José Jerí: "No va a haber diferencia con los anteriores"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, manifestó su escepticismo sobre el Plan de Seguridad Ciudadana que el presidente José Jerí prometió presentar y que, una vez más, fue postergado por el Ejecutivo. En entrevista con Exitosa, Aliaga sostuvo que el documento no traerá grandes novedades y que lo realmente importante es la capacidad de gestión y resultados.

"Con los años que tengo de experiencia, puedo decir que no se va a encontrar cosas muy novedosas en el plan. Con algunos pequeños ajustes no va a haber una gran diferencia con los planes anteriores, de tal manera que más ha sido la espera y la dilación que otra cosa", señaló.

El exministro enfatizó que lo que cuenta realmente para la lucha contra la inseguridad ciudadana es demostrar verdadera efectividad en el manejo de las fuerzas del orden y los recursos ya disponibles desde el Ejecutivo.

"Lo que realmente vale y lo que cuenta es lo que se hace: cómo manejas tus fuerzas, cómo aprovechas tus recursos humanos y logísticos, cómo aprovechas tu equipamiento de inteligencia y cuál es la efectividad que tienes. Porque los planes son guías; si el plan no sirve, el jefe de la unidad modifica y lo actualiza. Un plan no es una ley que tiene que modificar el Congreso", explicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, manifestó su escepticismo sobre las novedades que tendrá el Plan de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente José Jerí y cuestionado por el alcalde de Lima, Renzo... pic.twitter.com/JAKY7vEGbC — Exitosa Noticias (@exitosape) February 14, 2026

Otra postergación del plan

Moemntos antes, el Gobierno informó que el plan no sería presentado en la fecha anunciada para este viernes 13 de febrero, pese a que ya había sido aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

El presidente Jerí aseguró que el documento fue consensuado con diversas instituciones y que servirá como "paraguas" de otros planes en desarrollo. Sin embargo, la presentación oficial al país quedó nuevamente aplazada, generando críticas por la falta de claridad en la fecha definitiva.

Palacio de Gobierno anuncia que presentará la próxima semana el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/wvcE10IjSt — Canal N (@canalN_) February 14, 2026

Expectativas bajas

Aliaga coincidió en que la propuesta genera expectativas limitadas. En su opinión, lo prioritario hubiera sido dotar de mejor equipamiento tecnológico a las fuerzas del orden durante el tiempo de gestión del presidente Jerí.

"Tecnología para hacer el registro y seguimiento de mucha cantidad de datos: requisitoriados, reconocimiento facial, placas vehiculares, vigilancia en zonas rojas y de incidencia delictiva".

La reiterada postergación del plan y críticas como las de Aliaga reflejan la dificultad del Gobierno para generar confianza en materia de seguridad ciudadana. Aunque el documento ya fue validado por el Conasec, la falta de presentación oficial y las dudas sobre su contenido alimentan la percepción de que se trata de un plan más en la larga lista de propuestas que no logran traducirse en acciones concretas.