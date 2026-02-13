Padre e hija gravemente heridos tras ser embestidos por una camioneta a alta velocidad

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los accidentes de tránsito parecen no tener fin. Esta vez un padre de familia y su hija fueron brutalmente embestidos por una camioneta en alta velocidad que generó que ambos terminaron heridos sobre la pista.

El conductor del vehículos habría circulado en sentido contrario y en alta velocidad lo que generó el impacto en contra de los dos agraviados los cuales se dirigían hacia el colegio de la menor a bordo de una motocicleta.

Padre e hija fueron embestidos

En la comunidad de Santa María La Asunción en el municipio de San Mateo Atenco, en México, un padre y su hija sufrieron un fuerte atropelló por parte de una camioneta durante la mañana de este viernes 13 de febrero.

El hecho ocurrió cuando el padre conducía la bicicleta y llevaba a su hija en la parte posterior del vehículo menor. El trayecto se daba con normalidad en dirección hacia la escuela de la niña, sin embargo, la llegada de una camioneta blanca que traspasó su carril terminó por impactarlos a ambos.

Tanto la hija como el padre volaron debido a la alta velocidad con la que la camioneta se transportaba. El vehículo continuó su recorrido debido a que habría perdido el control.

Los agraviados terminaron tendidos sobre el pavimento a la espera de ayuda de vecinos y rescatistas. Posteriormente fueron trasladados de emergencia para recibir las atenciones adecuadas.

De acuerdo a la información de la familia, ambos deberán ser operados debido a que quedaron mal heridos por el impacto. El chofer de la camioneta fugó.

#Edomex | Un padre iba a dejar a su hija a la escuela cuando fueron atropellados por una camioneta en San Mateo Atenco. Ambos se reportan con heridas graves. pic.twitter.com/jyt4jc8jFA — imagenCrystal (@imagen_crystal) February 9, 2026

Vecinos localizaron camioneta que generó accidente

El conductor no se detuvo para auxiliar a las víctima lo que generó la indignación de los vecinos por lo cual iniciaron un proceso de búsqueda para encontrar a la persona responsable del grave accidente que dejó heridos al padre y su hija.

Los vecinos y familiares dieron con la ubicación del conductor del vehículo quien ingresó a un establecimiento. Ante ello, se generó un bloque del acceso de la salida para que este continuara huyendo.

Las autoridades lograron la detención del conductor, mientras que los ciudadanos enfurecidos buscaban tomar la justicia por sus propias manos. Ante ello, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad.