Gustavo Adrianzén: Bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú rechaza reunión con el premier

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó que la mayoría de su bancada ve "innecesaria" una reunión con el premier Gustavo Adrianzén, de cara al voto de confianza que se verá el 3 de abril en el Pleno.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, la parlamentaria apuntó que el grupo parlamentario tiene en su mayoría una "posición clarísima" sobre la responsabilidad política del Gobierno sobre las presuntas violaciones a derechos humanos sobre los 50 muertos y de lo más de mil heridos en las protestas.

Asimismo, Luque Ibarra indicó que el Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es el único tema que debe explicar el Ejecutivo y nombró su falta de posición sobre la Ley forestal y de fauna silvestre, el enfrentamiento contra la minería ilegal, entre otros.

En esa misma línea, la legisladora criticó que la mandataria no haya brindado ninguna explicación sobre el costoso reloj que posee y aludió a la falta de transparencia de la jefa de Estado.

"El Rolex es un tema más y creo que está absolutamente claro que la señora Dina Boluarte no ha brindado ninguna explicación ni transparencia. Ahí están los hechos de manera clara, su declaración jurada lo dice. Ella nunca lo ha declarado (...) Me queda claro que la señora no brinda ninguna garantía de transparencia con relación a ese tema", sostuvo.