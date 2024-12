Gustavo Adrianzén sobre Nicanor Boluarte: "Confiamos que se respete la presunción de inocencia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la actual situación de Nicanor Boluarte, quien actualmente se encuentra como prófugo de la justicia luego que se pidiera detención preliminar en su contra en medio de la investigación del caso 'Waykis en la sombra'.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta de la República cumple un mes escondido del organismo judicial nacional este miércoles 18 de diciembre. Por ello, el premier espera que su recurso de apelación sea considerado de la forma más rápida posible para dar por finalizada dicha situación.

El presidente del Consejo de Ministros también indicó que el Poder Judicial debe respetar la presunción de inocencia en el caso Nicanor Boluarte y que se de el debido proceso a lo largo de la investigación. Gustavo Adrianzén precisó que no solo desea que las cosas marchen bien en este caso, sino en todos ya que considera que la justicia debe ser célere y objetiva.

"El señor Nicanor Boluarte no forma parte del Ejecutivo, no toma ninguna decisión al interior del Ejecutivo y en este caso concreto lo que tenemos que decir es que confiamos en que, con la mayor celeridad y objetividad posible, se resuelva en la instancia superior lo relativo a la apelación que se ha formulado. Y no lo decimos porque se trate de él, lo decimos en general porque la justicia tiene que ser célere, eficiente y objetiva y nosotros confiamos que se va respetar la presunción de inocencia y el debido proceso en este caso y como debería ocurrir en todos los demás", añadió.