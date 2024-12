Ministro de Justicia rechaza estar voceado como nuevo titular de la PCM: "Son especulaciones"

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, negó que se encuentre voceado para asumir la titularidad de la Presidencia de Consejo de Ministros.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aseguró que está enfocado solamente en cumplir con las labores de su cargo.

"Solamente son especulaciones. Yo ya lo he dicho públicamente, estas son especulaciones, no hay nada más alejado de la verdad. Ni me preocupa a mí asumir otra tarea, que sea adicional a la que este momento yo he empezado y que espero terminar", aseveró.