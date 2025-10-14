Hugo de Zela es nuevo canciller: "Es un diplomático de calidad", afirma García Belaúnde

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde destacó el nombramiento de Hugo Claudio de Zela Martínez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de José Jerí. "La Cancillería va a estar en buenas manos", comentó.

Experiencia en la Cancillería

Una de las figuras resaltantes en la elección del nuevo Gabinete Ministerial que acompañará el gobierno de José Jerí, fue la designación de Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores.

El excongresista Víctor García Belaunde aseveró que Hugo de Zela se consolida como un profesional con amplia experiencia en el manejo de relaciones internacionales.

"Yo creo que es lo rescatable de los nombramiento. Es un embajador de carrera, de mucha carrera, de buena carrera", aseguró.

Momento en que Hugo de Zela juró como Canciller

Con cuatro décadas de servicio en la diplomacia, cuenta con una basta experiencia en la representación del Perú a nivel internacional. Entre su experiencia se encuentra: viceministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos y representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2020.

Además se ha desempeñado en cargos en organismos internacionales como jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA de 1984 a 1994 y embajador del Perú en los Estados Unidos desde el 2019, entre otros cargos.

García Belaunde recordó que la Cancillería es una de las instituciones de la República con más prestigio y menos cuestionamientos durante los 200 años de su historia. En ese sentido, indicó que la designación de De Zela genera confianza. "La Cancillería va a estar en buenas manos".

Diferencia con gobierno de Dina Boluarte

El excongresista indicó que tiene plena confianza en que, bajo la conducción de Hugo de Zela en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerí no viajaría hacia el exterior de forma constante como su antecesora.

En ese sentido señaló que la Cancillería, anteriormente ocupada por Elmer Schialer, "fomentaba o estaba de acuerdo" en los viajes realizados por la exjefa de Estado.

"La Cancillería fomentaba o apoyaba o estaba de acuerdo en los viajes que hacía Dina que viajó 11 veces en dos años; un récord casi histórico en el Perú"

Sin embargo, rescató el trabajo de Schialer. "El que ha salido era bueno pero este también es muy bueno", haciendo referencia al actual mandato.

Con ello, Víctor García Belaúnde aseguró que el camino de las políticas peruanas con el exterior están aseguradas bajo una calidad de alto nivel.