Dina Boluarte debió asistir al Congreso para defenderse de vacancia, indica Rosa Bartra

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, la excongresista Rosa Bartra aseguró que la vacancia de Dina Boluarte se realizó conforme a ley. Según explicó, el Parlamento actuó siguiendo los procedimientos establecidos y respetando las etapas reglamentarias del proceso.

Bartra destacó que el Congreso "tuvo los votos y los acuerdos necesarios", además de cumplir con las sesiones requeridas para llevar adelante la medida.

"Primera sesión, segunda sesión, tercera sesión. El reglamento no señala que haya necesidad de esperar un tiempo cuando se trata de una vacancia inmediata", detalló la también abogada constitucionalista.

Asimismo, afirmó que no existe ningún aspecto reprochable desde el punto de vista jurídico o constitucional. Para Bartra, el Legislativo "ha sido muy escrupuloso" en esta ocasión, tomando en cuenta experiencias previas con otros procesos de vacancia presidencial.

La ausencia de Dina Boluarte en el debate

Durante su intervención, Bartra cuestionó la decisión de Boluarte de no acudir al Parlamento la noche en que fue citada para ejercer su defensa frente al pedido de vacancia.

"Fue discrecionalidad de ella. Debió haber ido porque estaba frente a un proceso de vacancia inmediato", manifestó.

Según la exlegisladora, Boluarte contaba con la oportunidad de asistir sola, acompañada de su abogado o permitir que este la representara, pero finalmente optó por no hacerlo.

Bartra enfatizó que esta decisión limita la posibilidad de que la exmandataria pueda reclamar posteriormente algún tipo de irregularidad en el proceso.

"No hay derecho a que ella pueda reclamar en alguna instancia ese procedimiento", sostuvo.

La sucesión presidencial tras la vacancia

La excongresista también explicó cómo la Constitución define el procedimiento de sucesión presidencial en casos de vacancia del jefe de Estado.

"Lo que establece la Constitución es la sucesión presidencial en caso de vacancia del presidente y que no haya un vicepresidente que pueda acceder", recordó.

En ese sentido, el presidente del Congreso es quien asume el cargo, tal como ocurrió tras la destitución de Boluarte. Bartra recordó que, en anteriores ocasiones, el Legislativo eligió a quien generaba mayor consenso, pero esta vez se respetó la norma que otorga la sucesión automática al titular del Parlamento.

Finalmente, Rosa Bartrasubrayó que el proceso se ajustó estrictamente a la legalidad, más allá de las críticas a la falta de experiencia o antecedentes de la nueva autoridad, que entró en remplazo de la vacada Dina Boluarte