"Los policías no deben ser ministros del Interior": García Belaúnde opina sobre Vicente Tiburcio

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde resaltó la experiencia del nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio. No obstante, señaló que, en su opinión, los policías no deberían ser designados en dicho sector.

La designación del nuevo ministro del Interior

La tarde de este martes 14 de octubre el presidente de la República José Jerí tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial y una de las designaciones que se encontraba bajo la lupa era la del despacho del Interior, ello debido a que el país atraviesa una grave crisis de inseguridad ciudadana.

Tras ello quien fue elegido como nuevo titular del Mininter fue Vicente Tiburcio, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien tendrá la responsabilidad de combatir la ola de criminalidad que azota a Lima y otros puntos del país.

Respecto a la elección de Tiburcio Orbezo, el exparlamentario García Belaunde sostuvo que "felicita por su hoja de servicio" al exintegrante de la PNP. Sin embargo, desde su perspectiva los policías no deberían ser designados en la cartera del Interior y explicó las razones de su postura.

"Yo personalmente creo que los policías no deben ser ministros del Ministerio del Interior porque siempre hay el exPIP, el exRepublicano, el ex Guardia Civil, siempre hay esos grupos, siempre hay esas promociones", alegó el exlegislador.

No siempre hay unión y fraternidad

Para el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde "no siempre hay esta unidad y fraternidad y solidaridad que debe existir". "Son cuerpos muy grandes con muchos problemas y con muchas tensiones y tendencias dentro", añadió.

"Poner un policía de ministro significa que inclinen la balanza sobre una promoción sobre la otra o sobre un excuerpo sobre el otro, o un ex departamento sobre el otro. Enotnces, yo creo que para mí es que los ministros del Interior no deberían ser policías", refirió García Belaunde.

Bajo esa premisa, el exlegislador consideró que los efectivos policiales "tienen sus propias cargas y a veces no pueden actuar con objetividad".

"Hay que recordar que los ministros del Interior que han sido policías han sido 10 o 15 en los últimos años y el ministerio no ha mejorado (...) no hemos visto tribunales de disciplina policiales que expulsen a los malos policías", puntualizó.

Se concluye que, si bien el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde resaltó la experiencia del nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio. No obstante, señaló que, en su opinión, los policías no deberían ser designados en dicho sector.