José Jerí se reunió con alcaldes del Callao y acuerdan plan urgente contra la inseguridad ciudadana

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí encabezó una reunión de trabajo con los alcaldes de la Mancomunidad Municipal del Callao, en la que reafirmó que la lucha contra la inseguridad es la prioridad absoluta de su gobierno de transición.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que la recuperación del orden público y la tranquilidad ciudadana son condiciones esenciales para el desarrollo económico y social del país.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno Central, el Ministerio del Interior y las municipalidades será la base de una nueva estrategia nacional de seguridad.

Jerí estuvo acompañado por el flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien asumió el cargo recientemente y adelantó que su gestión impulsará medidas concretas en las próximas semanas para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la presencia policial en las calles.

Plan piloto en seguridad

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, propuso que la provincia constitucional sea designada como plan piloto nacional en materia de seguridad ciudadana, aprovechando su tamaño manejable y la coordinación con siete municipios distritales.

Spadaro solicitó al Ejecutivo la emisión urgente del reglamento de la Ley de uso de armas no letales, con el fin de que los gobiernos locales puedan adquirir y utilizar este tipo de equipamiento previa capacitación en la Escuela Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao.

El burgomaestre también planteó una amnistía temporal de 30 a 45 días para que los ciudadanos entreguen voluntariamente armas ilegales, seguida de sanciones más severas para quienes no regularicen su situación.

Además, propuso que las Fuerzas Armadas asuman la custodia de zonas estratégicas como el puerto, el aeropuerto y los penales del Callao, liberando así a los policías para reforzar el patrullaje urbano.

También sugirió transferir a los municipios competencias en tránsito y control vehicular, de modo que la Policía Nacional pueda enfocarse exclusivamente en labores de seguridad.

Demandas locales y coordinación distrital

El alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, advirtió sobre los obstáculos burocráticos que dificultan los patrullajes conjuntos entre serenazgos y comisarías.

Señaló que los procedimientos actuales impiden una respuesta rápida ante emergencias y pidió reformar los protocolos de cooperación entre el Ministerio del Interior y los municipios.

Chávez también solicitó que todas las comisarías del Callao cuenten con competencia para recibir denuncias de cualquier tipo, evitando que los ciudadanos deban trasladarse a unidades especializadas fuera de sus distritos.

Además, alertó sobre un grave problema de salud pública en su jurisdicción: la contaminación por plomo en sangre en cientos de niños, situación que requiere una intervención inmediata del sector salud.

Desde Carmen de la Legua-Reynoso, el alcalde Edward Infante propuso modificar el Código Procesal Penal para que los llamados delitos de "bagatela", como los robos menores, no queden impunes. Sugirió imponer servicio comunitario obligatorio a los infractores, como forma de sanción y reinserción social.

Por su parte, el alcalde de La Perla, Rodolfo Adrianzén, remarcó que la inseguridad no se combate solo con patrullaje, sino también con mejor iluminación pública e inteligencia policial. Exigió a las empresas eléctricas elevar los estándares del alumbrado en zonas críticas, ya que la oscuridad facilita los actos delictivos.

Próximos pasos del Gobierno y los municipios

El encuentro entre el Gobierno de transición y los alcaldes chalacos permitió establecer una agenda común para enfrentar la delincuencia con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Entre los acuerdos destaca la creación de una mesa de trabajo permanente que articule esfuerzos del Ministerio del Interior, las municipalidades y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo se comprometió a evaluar las propuestas municipales y priorizar aquellas que puedan implementarse de inmediato, como el uso de armas no letales, el refuerzo del patrullaje y la mejora de la iluminación pública.

La reunión concluyó con un mensaje de unidad: el Gobierno de José Jerí y los alcaldes del Callao coincidieron en que la seguridad no debe ser un tema político, sino un objetivo nacional que garantice el bienestar de todos los peruanos.