Se dirigió a ciudadanía

José Jerí salió de Palacio de Gobierno para dar encuentro a manifestantes: "No perdamos el optimismo"

El presidente de la República, José Jerí, salió de Palacio de Gobierno para reunirse con los manifestantes que habían llegado hacia la plaza de armas tras una marcha por la paz.

José Jerí dio encuentro a manifestantes en Plaza de Armas (Fuente: Composición Exitosa)

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/10/2025

El presidente de la República, José Jerí, se encaminó hacia los manifestantes que llegaron hacia la Plaza de Armas en Cercado de Lima para dirigirse directamente con ellos. Entre los mensajes del mandatario ratificó que luchará frontalmente contra la inseguridad y que no se pierda el optimismo.

Se reunió con manifestantes

Durante la tarde de este martes 14 de octubre ciudadanos de diversos distritos se congregaran en la plaza San Martín para dirigirse hacia la Plaza de Armas. Los manifestantes se acercaron por el jirón Carabaya con el jirón Ucayali pero no lograron pasar la valla policial.

Ante ello, el presidente José Jerí hizo su aparición para dialogar con los manifestantes provenientes de distritos como El Agustino, San Juan de Lurigancho, Ancón, Puente Piedra, entre otros.

"Nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días y nuestro país el día de hoy merece vivir pensando que el mañana así como el presente puede ser mejor. No perdamos el optimismo"

Continuó su mensaje reconociendo que diversos sectores del país se han visto desprotegidos de las acciones del Estado. En ese sentido, indicó que "respeta el derecho a la protesta".

"Este gobierno con decisión con voluntad y decisión va a combatir a inseguridad ciudadana y además vamos a contribuir a la estabilidad, yo respeto el derecho a la protesta de sectores que se han visto olvidados y a ellos los invito a seguir o a dialogar porque la premisa de esta gestión es el diálogo".

Decisiones políticas tras elección ministerial

La salida de Jerí hacia los manifestantes se dio tras la designación del gabinete de los 19 ministros que acompañaran su mandato hasta julio de 2026. En ese sentido, Jerí indicó que se necesita compromiso y lo calificó como una "responsabilidad histórica" las decisiones políticas para el beneficio del país.

En su mensaje indicó que se garantizará las elecciones programadas para abril de 2026 para la elección de nuevas autoridades y resaltó que es necesario el diálogo para establecer "acuerdos mínimos" en el país.

Tras su breve acercamiento, el presidente regresó hacia Palacio con resguardo policial y otros acompañantes. Sin embargo, permitió el acercamiento de medios de comunicación. El jefe de Estado indicó que se ha elegido a un gabinete ministerial adecuado para combatir la delincuencia.

