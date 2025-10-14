José Jerí busca diferenciarse del gobierno de Dina Boluarte con sus ministros, afirma Somos Perú

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, aseguró que el presidente José Jerí, con el nombramiento de sus ministros y sus recientes acciones, busca diferenciarse de lo que fue el mandato de Dina Boluarte.

"Jerí está dando gestos"

Ante la juramentación de Sandra Gutiérrez Cuba como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), partidaria del partido político Somos Perú, surgió la cuestión por ser militante del mismo partido que el actual presidente de la República, José Jerí, luego de mencionar que en el gabinete no habría presencia de partidos políticos.

Gutiérrez Cuba es la única militante "somista" dentro del gabinete ministerial. Según el vocero del partido, esta decisión responde por el perfil y experiencia de la abogada en el cargo. "Si hubiese salido como una respuesta a la necesidad de poner a un somista (...) creo que hubiera un número más amplio de los 19 (ministros)".

"Recalcamos que el presidente Jerí se comprometió a hacer un gabinete de ancha base y le ha echado mano, sí, a los técnicos del partido como es en este caso la técnica en el ejercicio de la profesión del derecho, Sandra Gutiérrez", indicó.

Sin embargo, Aliaga indicó que el partido sí hizo presentación de figuras políticas que podrían calzar dentro del gabinete de Jerí. De los cuadros, indica se ha visto "por conveniente elegir al presidente junto con su premier a Sandra".

"Sí puedo ver que el presidente Jerí está dando muestras de lo que él quiere que sea el mensaje de su gobierno. un gobierno de acción, un gobierno que esté mucho más cercano a la población y también está dando gestos de tratar de diferenciarse, desmarcarse de lo que fue el gobierno de la vacada señora Boluarte".

Diferencia con anterior gobierno

El vocero y abogado indica que no hay una "suerte" de repetición en las carteras. "Eso es una gran separación", sin embargo, algunos ministros nombrados han ejercido cargos dentro de la gestión de Boluarte como viceministros.

"La gestión Boluarte fue una gestión cuestionada (...) uno de los grandes cuestionamientos que se le daban era la falta de empatía o cercanía entre, tal vez, la mandataria, en aquel momento, y su población".

A pesar de ello, Aliaga ratifica que sí existen gestos políticos por parte del gobierno de Jerí para dejar de mostrar una diferenciación entre funcionarios públicos y ciudadanos. En ese sentido, recordó que tras asumir el cargo, Jerí se dirigió hacia el incendio ocurrido en San Juan de Miraflores, siendo una muestra de acción política por parte del mandatario.

José Jerí aseguró que hablará con el ejemplo tras asistir a incendio en SJM.

Por ello, el vocero del partido político Somos Perú indicó que el gobierno de José Jerí, muestra con acciones la diferencia que busca desligarse del gobierno de Dina Boluarte.