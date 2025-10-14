Pedro Castillo tiene fundamentos sustentados para cuestionar su vacancia, señala Rosa Bartra

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la excongresista Rosa Bartra sostuvo que Pedro Castillo tiene cómo sustentar que su vacancia no fue constitucional. No obstante, remarcó que pese a ello no se puede revertir su destitución.

Bartra se pronuncia sobre vacancia de expresidente

La exparlamentaria señaló, al ser consultada si la queja que pregona el exmandatario en referencia a su destitución tiene asidero legal, que el 7 de diciembre de 2022 Castillo Terrones "fue vacado bajo el mismo procedimiento con el cual se ha vacado a Dina Boluarte".

"El de la vacancia directa que requiere cuatro quintos de la composición del Congreso. En este caso 104 votos. De hecho la vacancia de Dina Boluarte tuvo muchísimo más que 104, sin embargo, la vacancia de Pedro Castillo tuvo 101 votos y 10 abstenciones", manifestó.

Bajo esa premisa, Bartra consideró que lo que está expresando el exgobernante, quien desde su óptica "ha tenido un manejo muy político del juicio oral", tiene sustento.

"Tiene bastante de sustento constitucional y de sustento reglamentario en términos de que el reglamento del Congreso establece. Es cierto que no se alcanzaron los votos que el reglamento exige", refirió.

Ya no se puede revertir la destitución

De otro lado, al ser consultada sobre si se puede retroceder lo hecho por el Parlamento frente a Castillo Terrones, la parlamentaria Rosa Bartra tuvo una respuesta clara y precisa.

"No, porque estamos frente a la teoría de los hechos cumplidos. Ya hubo la presidencia de Dina Boluarte. Él está efectivamente en prisión, en un proceso por rebelión que está a punto de cambiar más bien de tipificación durante este juicio oral, pero que pueda haber una decisión que tendría que ser judicial que corrija lo que ha hecho el Congreso de la República es inviable", sostuvo.

En tal sentido, explicó que la razón de ello es que "las decisiones de sanción política del Congreso de la República no tiene un proceso de revisión en nuestro ordenamiento jurídico".

"Él podría haber ido a la vía constitucional en su momento, ahora es muy tarde. Pero probablemente vaya a las instancias internacionales en su momento y yo creo que puede tener éxito en una contienda en la justicia supranacional", añadió la excongresista.

