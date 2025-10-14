Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior: Fue destituido como jefe de la PNP por Pedro Castillo

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 14 de octubre se realizó la juramentación del gabinete ministerial de 'transición y reconciliación nacional', que liderará el abogado Ernesto Álvarez. En una de las carteras más cuestionadas, asumió el cargo Vicente Tiburcio, ex comandante general de la PNP, que tendrá la responsabilidad de lograr que los índices de criminalidad disminuyan.

Participó en la captura de Abimael Guzmán

Nacido en Huáncar, Huánuco, en 1964, Tiburcio Orbezo ha tenido varios cargos de relevancia en la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), y jefe de la División contra el Terrorismo en el Alto Huallaga.

Además, junto a 86 agentes, integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que llevó a cabo la operación 'Victoria' y que dio con la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Este hecho heroico ocurrió el 12 de setiembre de 1992 en una casa de la calle Varsovia, en el distrito de Surquillo, donde se escondía el terrorista.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, fue designado como comandante general de la PNP, tras ser ascendido a teniente general en febrero del 2022, cuando Aníbal Torres estaba a cargo del premierato. Sin embargo, por cambios parciales en el gabinete, tres meses después fue destituido cuando nombraron a Dimitri Senmache Artola como titular del Mininter.

La salida y posterior baja oficial de la institución, habría sido por su insistencia en capturar al sobrino del entonces mandatario, Fray Vásquez Castillo, y Bruno Pacheco, quienes se encontraban prófugos. El pariente de Castillo estaba acusado de participar en negociaciones para ganar licitaciones, mientras que el secretario general de Palacio era vinculado a casos Sunat y Puente Tarata.

Larga reunión con el presidente de la República

Según el portal de transparencia, el último lunes 13 de octubre el ahora titular del Ministerio del Interior llegó a Palacio a las 3.57 de la tarde y se retiró a las 8.20 de la noche. Tras las más de cuatro horas que duró su reunión con el presidente José Jerí, acordaron que se encargaría de esta cartera.

Visita de Tiburcio a Palacio.

La designación de Vicente Tiburcio como ministro del Interior, ha priorizado la experiencia de un ex oficial de la policía de alto mando. Su extensa hoja de vida fueron aspectos que el presidente José Jerí tomó en cuenta para designar al encargado de liderar la lucha contra la criminalidad que azota a la nación.