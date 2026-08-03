Isaac Humala tras anularse la condena contra su hijo Ollanta: "En algo se estaría reparando la dignidad jurídica del Perú"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Isaac Humala, padre del exmandatario, se pronunció en diálogo con Exitosa y sostuvo que la reciente decisión del Tribunal Constitucional representa una rectificación frente a lo que calificó como un proceso judicial irregular.

A su juicio, la resolución devuelve parte de la credibilidad al sistema de justicia y evidencia que se cometieron excesos durante la investigación y el juzgamiento de su hijo. Durante la entrevista, Isaac Humala afirmó que el fallo del máximo intérprete de la Constitución constituye una reparación para el país.

"Bueno, en algo se estaría reparando la dignidad jurídica del Perú, que ha sido excepcionalmente pisoteado por una sala de tres vocales, jueces, tremendamente, sin sentencia, lo mandaron a la cárcel (...) es una monstruosidad", manifestó al referirse al proceso que enfrentó el exjefe de Estado.

Asimismo, cuestionó que los magistrados que participaron en el caso solo hayan recibido una suspensión temporal. "Ahora me entero que parece que los han sancionado con seis mesesitos de suspensión, eso era para expulsarlos", expresó, al considerar que la actuación de los jueces ameritaba una sanción más severa por las decisiones adoptadas durante el proceso.

Cuestiona el delito imputado

Isaac Humala también puso en duda la base legal de la acusación formulada contra Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Según sostuvo, el delito de lavado de activos no se encontraba debidamente tipificado cuando ocurrieron los hechos materia de investigación, por lo que, desde su perspectiva, no correspondía imponer una condena.

"El delito que les imputaban, tanto a él, Ollanta, como a la señora Keiko, era el lavado de activos, pero el lavado de activos no estaba tipificado como delito (...) si no está debidamente tipificado, no es ley, y si no es delito, no puede haber sanción", afirmó durante la entrevista.

En esa línea, sostuvo que la sentencia de 15 años impuesta contra su hijo carecía de sustento jurídico y consideró que el proceso vulneró principios fundamentales del derecho penal, al aplicarse una figura que, según su interpretación, no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, se pronunció tras la anulación de la condena contra el expresidente y consideró que la decisión representa una corrección dentro del sistema de justicia.



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Critica actuaciones del sistema judicial

El padre del expresidente también cuestionó otras decisiones adoptadas durante el desarrollo del caso, incluyendo la intervención del Tribunal Constitucional en el proceso seguido contra Keiko Fujimori.

"Así que lo han sancionado a 15 años, a los dos, y finalmente cortaron, el Tribunal Constitucional cortó el proceso contra Keiko, cuando el Tribunal Constitucional no puede cortar ningún proceso, es violar el principio del Poder Judicial", declaró.

Además, reiteró que su hijo fue enviado a prisión sin que existiera una sentencia firme. "Como digo, sin sentencia, por unanimidad, mandarlo al penal", añadió.

Las declaraciones de Isaac Humala se producen pocos días después de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la condena contra Ollanta Humala, decisión que reabre el debate sobre la actuación del sistema de justicia en los procesos derivados del caso Lava Jato.

Mientras el expediente continuará su curso conforme a lo dispuesto por el TC, las palabras del padre del exmandatario reflejan la posición de la familia, que considera que el fallo constituye una reivindicación frente a un proceso que, a su juicio, estuvo marcado por irregularidades.