Isaac Humala sobre confrontación entre Ollanta y Antauro: "Ha sido fuerte, mis hijos exigían la herencia"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Isaac Humala se refirió a la confrontación entre sus hijos Ollanta y Antauro Humala, y recordó los momentos de tensión que vivió la familia. Señaló que el enfrentamiento fue fuerte y reveló que sus hijos incluso le exigían recibir la herencia de manera anticipada.

Isaac Humala opina sobre la confrontación entre sus hijos

El abogado peruano fue consultado si es que tras el fallo a favor del Tribunal Constitucional a favor del exmandatario Ollanta Humala evaluará que exista un encuentro entre todos sus hijos sobre todo entre el citado y Antauro.

Consideró que la confrontación entre sus dos primogénitos ha sido "fuerte". Al respecto, reveló que ambos hermanos le "exigían la herencia por adelantado" hasta tal punto de querer anularlo y reemplazarlo, según sus palabras.

"No me he dejado. Estoy hábil, todavía lúcido, me manejo y nunca he tenido patrón, nunca en nada. Ni en el sector público, he vivido de mi trabajo, de mi profesión, siempre. Entonces, ¿me van a mandar? ¿me van a reducir a una habitación por decir de 300 mil dólares?", aseveró.

Consideró que pese a sus 97 años prevalece su lucidez la cual afirmó "la tiene cada día mejor". Además, sostuvo que lo quieren "privar de 400 palabras" que escribe en un reconocido medio de comunicación escrito en el que se refiere a la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

Su artículo sobre Keiko Fujimori

Minutos después, Humala Núñez se pronuncióa cerca del último artículo que publicó en el mencionado diario en el que se refiere a la actual mandataria como "japonesa".

"Está prohibido en Japón de manera absoluta la doble nacionalidad. Ahora, la doble nacionalidad (...) como Japón es un imperio medio divino y que ganó la guerra de 1901 a 1904 a Rusia con eso soñó por qué no puedo vencerlo a Estados Unidos militarmente y domino el América, aspira a ser potencia y para eso tiene que asegurarse el patriotismo divino del Japón", sostuvo.

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