Diputado Julián Pérez de JP es liberado y rechaza denuncia por agresión a su expareja

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de su juramentación, esta semana se dio a conocer un denuncia por agresión a su expareja de parte del diputado del partido Juntos por el Perú, Julián Pérez. Al retirarse de la comisaría ubicada en el distrito de San Miguel, el político negó que estos hechos que se le imputan sean ciertos.

Diputado de Juntos por el Perú fue puesto en libertad

El diputado Julián Pérez Mallqui fue liberado tras permanecer detenido por una denuncia en su contra. El legislador de Juntos por el Perú fue señalado de agredir a una mujer de 44 años. A su salida, rechazó las acusaciones formuladas en su contra y comentó que espera que se esclarezcan los hechos.

"Se está dando todo como procede, pero también quiero acotar algo que rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica y peor aún que se ha suscitado en esta comisaría", afirmó.

"He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando, pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora, hace 6 meses nada tenía que ver con ella, pero lamentablemente esto sucedió, yo le deseo lo mejor, que se esclarezca, este proceso sigue todavía.

"Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso y yo soy bastante respetuoso de toda la violencia que pueda existir contra la mujer, tengo una madre, tengo una hija y seguramente vamos a legislar a favor"

"Esto todavía está en proceso. Voy a ser respetuoso de todo el procedimiento conforme vaya avanzando. Ustedes tendrán toda la facilidad de acceder, paso a paso, a todos los documentos para dar seguimiento al proceso. Cuando este concluya y se emita un fallo, serán las instancias correspondientes las que dictaminen cuán veraces han sido estas imputaciones."

Responde ante los cuestionamientos morales al Congreso

"Estoy siendo lo mas responsable y respetuoso con el país"

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