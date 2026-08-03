Keiko Fujimori confirma que las Fuerzas Armadas saldrán a patrullar las calles y el transporte público

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que las Fuerzas Armadas comenzarán a patrullar las calles y el sistema de transporte público como parte de las primeras medidas de su gestión para enfrentar el avance de la delincuencia. El anuncio marca el inicio de una nueva estrategia de seguridad ciudadana con la que el Gobierno busca reforzar la presencia del Estado y recuperar la tranquilidad de la población.

Militares patrullarán las calles y buses de transporte

La mandataria informó que esta disposición fue aprobada durante el primer Consejo de Ministros de su gobierno y precisó que el despliegue militar se pondrá en marcha en los próximos días. De esta manera, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en labores preventivas en espacios públicos y en la red de transporte, considerados puntos clave dentro del plan para combatir la criminalidad.

"En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte" , expresó a través de una transmisión en vivo de redes sociales.

Asimismo, la presidenta señaló que el personal militar también colaborará con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios. Esta acción forma parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, reforzar el control en los penales y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de preservar el orden interno.

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno, donde Keiko Fujimori presentó un balance de las principales acciones emprendidas durante los primeros días de su administración. En ese espacio reiteró que la seguridad ciudadana será una de las prioridades de su gestión y destacó la importancia de la coordinación entre las diferentes entidades del Estado para enfrentar el incremento de la delincuencia.

Cabe resaltar que, durante la transmisión también se abordaron otros temas de la agenda gubernamental, entre ellos la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Junín, la preparación frente al fenómeno de El Niño, la modernización del sistema de salud y el fortalecimiento de los programas sociales.

De esta manera, Keiko Fujimori busca reforzar la presencia del Estado en espacios estratégicos y responder al creciente reclamo ciudadano por mayor seguridad. El despliegue de las Fuerzas Armadas marcará el inicio de una nueva estrategia contra la delincuencia, cuya efectividad dependerá de la coordinación con la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas.