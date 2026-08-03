Ferran Torres y la vez que aseguró que el luchador Ilia Topuria cambió su mentalidad: "Volví siendo otro"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres y el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria dejaron muy en claro que su amistad no es solo una fotito para el 'post' del recuerdo. Mientras sus recientes imágenes juntos despertaron comentarios en redes sociales, volvió a cobrar fuerza la confesión del delantero del Barcelona sobre cómo el peleador cambió su mentalidad.

Ferran Torres e Ilia Topuria juntos en Ibiza

Ferran Torres anda en boca de todos tras mostrar cómo la viene pasando en sus vacaciones por las playas paradisíacas de Ibiza. Pero lo que de verdad encendió las redes fue verlo posando junto a Ilia Topuria, reconocido luchador de artes marciales mixtas.

En las fotografías y videos difundidos en las plataformas digitales, ambos deportistas aparecen disfrutando de una noche de fiesta, conversando, bailando y compartiendo con evidente confianza.

En una de las imágenes también posaron juntos durante su paso por Ushuaïa Ibiza, dejando en claro la cercanía que mantienen fuera de sus respectivas disciplinas.

Como era de esperarse, las escenas provocaron todo tipo de comentarios y teorías entre los usuarios. Algunos internautas intentaron darle otras interpretaciones al encuentro; sin embargo, las grabaciones únicamente muestran a Ferran Torres e Ilia Topuria celebrando y pasando un buen momento como amigos.

Ninguno de los dos deportistas ha realizado alguna declaración que permita sacar conclusiones diferentes sobre su vínculo. Lo que sí se conoce públicamente es la admiración que el delantero del Barcelona siente por el luchador y la importante influencia que este tuvo en una etapa de transformación personal.

Ferran Torres y su admiración por Ilia Topuria

Tiempo atrás, durante su participación en el pódcast The Wild Project, Ferran Torres contó que conoció más de cerca a Ilia Topuria durante un viaje a Estados Unidos. Allí no solo compartió con el luchador, sino que también pudo observar cómo se comportaba su círculo más cercano.

"Fui a Estados Unidos y vi a Ilia Topuria. Conocí a su círculo de amigos y vi cómo en todo momento le hacían creer que era el mejor. Incluso le hacían una canción. En todo momento ese apoyo incondicional...", relató ante Jordi Wild.

El futbolista aseguró que la seguridad y determinación de Topuria lo impactaron profundamente. Según contó, mantuvo una extensa conversación con el luchador que terminó modificando la manera en la que se veía a sí mismo y afrontaba las críticas.

"Hablar con él y ver la mentalidad que tenía, puf. Yo llegué a ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro", confesó. Cuando Jordi Wild le preguntó directamente si el peleador de la UFC había contribuido a ese cambio, el futbolista fue contundente: "Ha ayudado mucho en el proceso de cambiarla".

La admiración fue tan grande que Ferran Torres llegó a plantearse seguir el ejemplo mental del luchador. "Uf, yo quiero ser como tú", recordó haber pensado después de conversar con Topuria.

El atacante también explicó que comenzó a repetirse mensajes positivos para reforzar su confianza: "Conversaciones internas yo con mi cabeza de 'quiero ser el mejor Ferran, quiero ser como Ilia Topuria, quiero ser indestructible'. Pues al final te lo acabas creyendo".

Además, contó que su psicólogo le hizo entender que su sensibilidad podía convertirse en una ventaja. "Me dice que tengo un gran don. Soy muy sensible y entonces tengo el poder de congestionarme a mí mismo y hacerme creer con mucha facilidad las cosas, tanto para bien como para mal... Ahora he convertido esa sensibilidad de mal a muy buena", sostuvo.

Las recientes imágenes de Ferran Torres e Ilia Topuria en Ibiza confirmaron la cercanía y amistad que existe entre ambos deportistas. Más allá de los comentarios surgidos en redes sociales, el propio futbolista ya había asegurado que el luchador cambió su mentalidad y lo ayudó a construir una versión más segura, positiva e "indestructible" de sí mismo.