Nadine Heredia si tuvo responsabilidad penal y no Ollanta, señal Isaac Humala: "Eso está confirmado"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, se pronunció sobre la sentencia relacionada al caso que involucró al expresidente y Nadine Heredia. Sobre su nuera, señaló que sí tiene culpabilidad penal y ello ha sido constatado por el sistema de justicia.

Responsabiliza a Nadine Heredia

Isaac Humala sostuvo que las mismas autoridades que sentenciaron a su hijo también lo absolvieron de cualquier responsabilidad por corrupción. En contraste, arremetió contra Nadine Heredia al afirmar que ella sí debía asumir esa condena.

"Eso está confirmado. Porque en la sentencia está calculado y cada uno responde. Está constatado porque sus enemigos dicen que él (Ollanta) no ha tomado ni un centavo. Han sumado lo que ha estado ahorrando, su sueldo total y su gasolina no llegaba a S/ 2,000. Quienes lo sentenciaron lo afirman. En cambio, ella si. En la sentencia está, expresamente", sentenció.

Insiste en su inocencia

Isaac Humala reiteró que el expresidente está libre de responsabilidad, pues, según señala, así lo determinó la justicia, y señaló que cada persona debe asumir las consecuencias de sus propios actos.

"Cada uno tiene responsabilidad. Él es inocente, no es corrupto, el documento dice que es inocente. Está asentado por sus enemigos", sostuvo.

La enemistad entre Isaac Humala y Nadine Heredia

Para comprender la relación conflictiva entre Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, y su nuera Nadine Heredia, es necesario remontarse varios años atrás.

En síntesis, el distanciamiento habría surgido porque, según el abogado, Don Isaac consideraba que Heredia alejó a Ollanta del proyecto etnocacerista original y provocó una ruptura dentro de la familia al oponerse al indulto de su otro hijo, Antauro. Por ello, la calificó como una "usurpadora" del poder, al considerar que imponía su propia agenda política.

Ollanta Humala, presidente del Perú, y Nadine Heredia, primera dama, del periodo 2011-2016

En entrevista exclusiva con Exitosa, Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, se refirió al fallo judicial vinculado al proceso que involucró al exmandatario y a Nadine Heredia. Respecto a su nuera, afirmó que existe responsabilidad penal en su caso, la cual, según manifestó, fue acreditada por las autoridades judiciales.