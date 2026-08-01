Diputado de JP, Julián Pérez afirma que podría legislar a favor de las mujeres: "Tengo una madre y una hija"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el diputado Julián Pérez de Juntos por el Perú fuera puesto en libertad tras dos días de detención en la comisaría de San Miguel por una denuncia por agresión a su expareja, el representante del Congreso, mencionó que no es culpable por lo que se le imputaba y afirmó que podría legislar a favor de la violencia contra las mujeres.

Diputado no descarta legislar en favor de las mujeres

Como parte de las declaraciones del diputado Julián Pérez a la prensa al salir de la comisaría de San Miguel, mencionó que rechaza rotundamente todo lo que se le ha imputado. Además, un aspecto que llamó la atención es que se considera alguien que esta en contra de la violencia de la mujer, alegando su posición de padre e hijo. Incluso, afirmó que posiblemente podrían legislar a favor de esta causa.

"Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso y yo soy bastante respetuoso de toda la violencia que pueda existir contra la mujer, tengo una madre, tengo una hija y seguramente vamos a legislar a favor", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | El diputado Julián Pérez fue liberado tras permanecer detenido por una denuncia en su contra. El legislador de Juntos por el Perú fue señalado de agredir a una mujer. A su salida, rechazó las acusaciones formuladas en su contra.



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¿Cuáles son las propuestas de la bancada de Juntos por el Perú en favor de las mujeres?

Como parte de las propuestas del partido Juntos por el Perú, se han presentado alternativas que buscan en fortalecer los derechos de las mujeres mediante medidas prioritarias.

Entre ellas destacan la lucha contra la violencia de género, la igualdad de derechos, la protección inmediata para las víctimas, el acceso a servicios de salud integral y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.

Asimismo, plantea impulsar el empleo digno y la igualdad salarial, ampliar las oportunidades educativas para niñas y mujeres, reconocer el aporte de las mujeres rurales y campesinas, promover una mayor participación política femenina y aplicar políticas públicas que combatan la discriminación y la exclusión.

Juntos por el Perú se pronunció por la denuncia en contra de diputado

Al darse a conocer la denuncia en contra del diputado, la agrupación política Juntos por el Perú, emitió un comunicado en el que deja claro que no reducirán la gravedad de los hechos y seguirá de cerca el caso hasta que se concluyan las investigaciones por el caso de Julián Pérez.



Comunicado de Juntos por el Perú

Finalmente, el caso del diputado Julián Pérez permanece bajo investigación mientras avanzan las diligencias, el representante del Congreso no descartó legislar a favor de las mujeres.