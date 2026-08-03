Alejandro Toledo solicitó una gracia presidencial a la presidenta Keiko Fujimori: "No quiero morir en la cárcel"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El fallecimiento de Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, ocurrido este sábado en Bruselas, Bélgica, llevó al expresidente Alejandro Toledo a romper su silencio desde el penal de Barbadillo.

En una entrevista exclusiva, el exmandatario relató el difícil momento que atraviesa junto a su familia, aseguró que su estado de salud se ha deteriorado considerablemente y reiteró su pedido para obtener una gracia presidencial que le permita afrontar sus últimos años fuera de prisión.

Toledo comenzó expresando el profundo dolor que ha significado la muerte de su suegra, quien estaba próxima a cumplir 100 años. Explicó que la familia enfrenta un complejo dilema debido a que Eliane Karp no puede viajar para despedirse de su madre.

"Mi familia, Eliane y yo, y mis hijas, están atravesando momentos extraordinariamente difíciles. Mi suegra en ocho días iba a cumplir 100 años (...) y ha muerto. Y hay un gran dilema que tenemos que resolver con mi señora", declaró para Panamericana Noticias.

Solicita una gracia presidencial por su estado de salud

Durante la conversación, Toledo también confirmó que ha solicitado a la presidenta Keiko Fujimori una gracia presidencial debido al delicado cuadro médico que enfrenta. Incluso reveló que el constitucionalista Ernesto Blume viene asesorándolo en ese proceso.

"Recientemente he consultado con un gran manejador experto en las leyes, el constitucionalista Ernesto Blume, para que me apoye (...) y pida a la presidenta Keiko Fujimori una gracia presidencial, porque estoy viviendo momentos extraordinariamente difíciles. A nivel personal (...) tengo un problema serio cardiaco, tengo cáncer y, quiero ser franco, estoy sangrando ", manifestó.

El expresidente indicó además que presentó un pedido ante la Corte Suprema para que se le permita cumplir la condena en su vivienda y recibir tratamiento médico especializado.

"He pedido también a la Corte Suprema para que me permita ir a mi casa, y hoy inmediatamente me voy a internar en una clínica", afirmó.

Envía mensaje a Keiko Fujimori y rechaza las acusaciones

En otro momento de la entrevista, Toledo sorprendió al expresar su respaldo al nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori, pese a la histórica rivalidad política entre ambos sectores.

"Absolutamente. El tema es la democracia, el tema es el crecimiento de la economía, pero lo más importante es que los beneficios del crecimiento de la economía lleguen a los más pobres", señaló al ser consultado sobre si deseaba éxito a la actual mandataria.

Además recordó que envió sus condolencias cuando falleció el expresidente Alberto Fujimori y pidió dejar atrás las confrontaciones políticas. Asimismo, insistió en que nunca cometió actos de corrupción durante su gestión y pidió que su gobierno sea evaluado por sus resultados.

Finalmente, el expresidente reiteró su pedido humanitario a la actual jefa de Estado y resumió el momento que atraviesa con una frase que marcó toda la entrevista.

"Le pido que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel".

Mientras su solicitud continúa en evaluación, el fallecimiento de Eva Fernenbug ha colocado nuevamente a Toledo en el centro del debate público, mezclando el drama familiar con su situación judicial y de salud.