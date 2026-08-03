Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: sale a la luz la supuesta fecha de su boda

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de casi diez años de relación, una familia muy unida y un anillo de compromiso que dejó ciego a medio mundo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a estar en boca de todos. Todo indica que la boda del año ya tiene coordenadas exactas, con la fecha separada, el iglesia lista y el hotel de cinco estrellas reservado para celebrar el matrimonio a lo grande.

Cristiano y Georgina, cerca del altar

Los rumores sobre la boda entre el 'Bicho' y Georgina Rodríguez se dispararon con fuerza en estos últimos días. Y el chisme estalló justo cuando la parejita anda relajándose de lo lindo en unas vacaciones familiares, luego del desgaste de CR7 en el Mundial 2026.

Ambos han compartido distintas imágenes de sus días de descanso, pero, mientras ellos se muestran relajados y alejados de las canchas, la prensa internacional anda con la lupa puesta en cada uno de sus movimientos. Y es que, según los últimos reportes, la esperada boda podría encontrarse mucho más cerca de lo imaginado.

La historia de amor entre el 'Bicho' y Georgina empezó por allá en el 2016 y, desde ese flechazo, se convirtieron en la pareja más cotizada y seguida de todo el deporte y la farándula mundial.

Después de varios años juntos y de consolidar una numerosa familia, la modelo anunció su compromiso el 11 de agosto de 2025 mediante una fotografía de su anillo y el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Sin embargo, en aquella ocasión no revelaron cuándo pasarían por el altar. El silencio de la pareja mantuvo la incógnita durante meses, hasta que recientes publicaciones comenzaron a señalar una posible fecha y un escenario cargado de significado para el reconocido futbolista.

¿Cuándo y dónde sería la esperada boda?

Conforme a la bomba que soltó The Sun, CR7 y Georgina se casarán el próximo sábado 8 de agosto de 2026 en la catedral de Funchal, ubicada en Madeira. La isla tiene un significado recontra especial para el delantero, pues es la cuna que lo vio dar sus primeros pasos antes de convertirse en una leyenda mundial.

Y tras salir del templo con la bendición, la recepción se armaría en el Savoy Palace, un hotel de cinco estrellas en plena capital de Madeira. El medio inglés reveló que a los huéspedes ya les avisaron que dos pisos enteros y varias zonas de los bares estarán bajo siete llaves durante el viernes y sábado.

Por ahora, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen un hermetismo absoluto. Ninguno ha confirmado públicamente el día, la catedral, el hotel ni la lista de invitados, por lo que toda la información continúa dentro del terreno de los reportes periodísticos y las especulaciones.

Así, la supuesta fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sería el sábado 8 de agosto de 2026, con una ceremonia en la catedral de Funchal y una posterior recepción en el hotel Savoy Palace de Madeira. Sin embargo, la pareja aún no confirma estos planes.