Keiko Fujimori no descarta el cierre temporal del aeropuerto de Pisco tras el accidente aéreo que dejó 13 fallecidos

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el accidente aéreo en Nasca este 1 de agosto que cobró la vida de 13 personas, la mandataria del Perú, Keiko Fujimori se pronunció sobre el tema, en el que expresó que no descarta cerrar temporalmente el aeropuerto por la tragedia ocurrida esta tarde.

Keiko no descarta el cierre temporal del aeropuerto

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, lamentó el accidente aéreo ocurrido este 1 de agosto en Nasca, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas, y anunció que el Gobierno evalúa la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas de la tragedia.

Estas declaraciones de la mandataria se dieron horas después de la tragedia. Fujimori señaló que las autoridades ya vienen ejecutando las diligencias correspondientes y que cualquier decisión será adoptada con base en los informes que se desarrollen.

Durante su pronunciamiento, la jefa de Estado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Ejecutivo se encuentra monitoreando de cerca la situación.

"Lamento profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está realizando la investigación correspondiente, y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", expresó la gobernante.

Acciones en coordinación con los consulados

Asimismo, indicó que el Gobierno mantiene coordinación con los sectores involucrados para brindar apoyo a los familiares de los fallecidos y facilitar las gestiones necesarias, especialmente en el caso de las víctimas extranjeras, que son 11 turistas de nacionalidad italiana (7), alemana (2) y española (2).

En ese sentido, la presidenta Keiko Fujimori, confirmó que una de las medidas que se encuentra en evaluación es el cierre temporal del aeropuerto de Pisco, aunque precisó que la decisión dependerá de los resultados de las investigaciones técnicas.

"Sí, se está evaluando la suspensión temporal del aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me entreguen sus informes", afirmó la mandataria.

La medida que evalúa el Gobierno de la mandataria respondería a garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y determinar si existen condiciones que justifiquen una paralización temporal de las actividades en el terminal aéreo.

Por el momento, la presidenta Keiko Fujimori reiteró que esperará los resultados oficiales antes de anunciar medidas definitivas sobre el posible cierre temporal del aeropuerto de Pisco, mientras continúa el proceso de investigación y atención a los afectados por esta tragedia.