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Ante libertad de su hijo

Isaac Humala defiende a Ollanta y asegura que es inocente: "No es corrupto y no tomó un centavo"

En entrevista con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, aseguró que su hijo no es corrupto y que nunca recibió dinero de manera ilícita. Ello, tras anularse la condena contra el expresidente.

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/08/2026

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En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, defendió la inocencia de su hijo tras la anulación de la condena en su contra. Aseguró que el expresidente "no es corrupto" y sostuvo que no habría recibido dinero de manera ilícita.

Isaac Humala defiende a su hijo Ollanta 

Tras la salida de prisión del expresidente Ollanta Humala, su padre Isaac Humala, mantuvo su postura que expresa la inocencia de su hijo luego de que se anulara la condena impuesta en su contra y fuera puesto en libertad. Durante la entrevista, afirmó que el exmandatario "no es corrupto" y sostuvo que nunca recibió dinero de manera ilícita, por lo que consideró que la decisión judicial respalda su posición.

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