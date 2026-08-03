Isaac Humala defiende a Ollanta y asegura que es inocente: "No es corrupto y no tomó un centavo"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, defendió la inocencia de su hijo tras la anulación de la condena en su contra. Aseguró que el expresidente "no es corrupto" y sostuvo que no habría recibido dinero de manera ilícita.

Isaac Humala defiende a su hijo Ollanta

Tras la salida de prisión del expresidente Ollanta Humala, su padre Isaac Humala, mantuvo su postura que expresa la inocencia de su hijo luego de que se anulara la condena impuesta en su contra y fuera puesto en libertad. Durante la entrevista, afirmó que el exmandatario "no es corrupto" y sostuvo que nunca recibió dinero de manera ilícita, por lo que consideró que la decisión judicial respalda su posición.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, defendió la inocencia de su hijo tras la anulación de la condena en su contra. Aseguró que el expresidente "no es corrupto" y sostuvo que no habría recibido dinero de manera ilícita.



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