Choque múltiple dejó al menos 12 muertos y más de 40 heridos: investigan causas del accidente en Bulgaria

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Choque múltiple con medio centenar de vehículos dejó al menos 12 muertos y más de 40 heridos, según el reporte preliminar. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia en una autopista de Bulgaria.

Accidente en Bulgaria: reporte preliminar de víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, al promedias las 7:00 a. m. (hora local) un camión que transportaba grano se quedó parado por motivos que aún no han sido aclarados en un carril de la autopista Trakia que une Sofía con Burgas, la cuarta ciudad de Bulgaria, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.

Poco después se informó de un segundo accidente en el kilómetro 294, en el carril en dirección a Sofía. Lamentablemente, el accidente en Bulgaria dejó al menos 12 personas fallecidas y 46 heridos este martes 10 de noviembre.

El gobernador regional, Georgi Chalakov, calificó el accidente como "muy grave" y advirtió inicialmente que el balance de víctimas podía aumentar. Entre los vehículos afectados figura también un camión cisterna que transportaba gas.

Una densa niebla provocó dos choques múltiples en la autopista Trakia, cerca de Yambol, Bulgaria. En los accidentes estuvieron involucrados 86 vehículos y el saldo actualizado es de al menos 12 personas fallecidas y alrededor de 50 lesionadas.



Varias unidades quedaron... pic.twitter.com/kyuW37RjPa — Patricia Estrada (@estradapaty) November 10, 2026

Al menos 12 muertos dejaron los choques múltiples

La ministra de Sanidad, Katya Ivkova, declaró que 10 personas "murieron en el acto" y dos fallecieron mientras eran trasladadas al hospital. Mientras que los que resultaron heridos por el impacto del choque, vienen recibiendo atención médica oportuna.

Asimismo, medios internacionales como Aljazeera precisó que el gobierno de Bulgaria envió dos aeronaves equipadas con camillas y equipos médicos a la zona de la tragedia para brindar apoyo. El siniestro vial obligó al cierre de la autopista en ambos sentidos.

Choque múltiple en Bulgaria.

¿Qué causó la tragedia en la autopista Trakia, en Bulgaria?

La policía inició una investigación, pero indicó que las evaluaciones iniciales apuntan a "una visibilidad reducida debido a la rápida formación de niebla densa, la superficie mojada de la carretera y velocidades inadecuadas para las condiciones".

De acuerdo a AP News, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se encontraba de visita de trabajo en Bulgaria el martes, tuvo que modificar su agenda después de que su anfitrión, el primer ministro Rumen Radev, la dejara para dirigirse al lugar del accidente.

Las autoridades de Bulgaria vienen realizando las diligencias respectivas que ayuden a determinar las causas y la responsabilidad del accidente múltiple registrado en la autopista Trakia este martes 10 de noviembre, que dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos.