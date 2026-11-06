JNE determina que alcaldes que postularon como primeros regidores no asumirán el sillón municipal en 2027

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que las autoridades que postularon como candidatos a primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no podrán asumir el cargo de alcaldes para el periodo 2027-2030.

Según informó Yessica Clavijo, secretaria general de la institución, aquellos postulantes que ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior no serán proclamados como burgomaestres ni recibirán las credenciales correspondientes bajo esta modalidad.

Rectificación en 6 jurisdicciones y evaluación de 427 casos

El organismo identificó seis casos para rectificar y proclamar al segundo regidor hábil, Marca (Recuay, Áncash), San Jerónimo de Tunán (Huancayo, Junín), La Esperanza y Víctor Larco Herrera (Trujillo, La Libertad), Zapatero (Lamas, San Martín) y la provincia de Cóndor Canqui (Amazonas). Además, se corregirá la cifra repartidora en la provincia de Trujillo, mientras que en Colquioc y Huallanca (Bolognesi, Áncash) el primer regidor sí asumirá por listas incompletas.

"Lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones es que va a respetar la Constitución. Va a velar porque se cumpla la Constitución", dijo la representante del JNE Yessica Clavijo.

Además, mencionó que, adicionalmente a los 427 casos de este primer grupo de actas, ya se viene preparando una segunda resolución que contiene poco más de 600 proclamaciones, la cual se espera emitir en el mes de noviembre para completar la revisión de oficio.

Situación de la Alcaldía de Lima

El JNE estableció que la condición de primer regidor no habilita para asumir una alcaldía si la autoridad ejerció dicho cargo en el periodo inmediato anterior. En esa línea, Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular al 99.992% del conteo en Lima, no recibirá credenciales de alcalde.

"Aquellos ciudadanos, hombres o mujeres que hayan ejercido el cargo en el periodo anterior, hayan postulado como regidores, no pueden recibir la credencial ni ejercer el cargo. Asumirá el cargo la siguiente persona regidor hábil de esa lista", mencionó la funcionaria.

Finalmente, recordó que las decisiones del Pleno o Supremo Tribunal Electoral son en última instancia e inapelables, y que al votarse por listas cerradas y bloqueadas se aplica la Ley de Elecciones Municipales y la Ley Orgánica de Municipalidades.