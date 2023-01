Jorge del Castillo: "El Apra juega un rol importante en la vida nacional"

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, resaltó este martes la participación del Apra en el escenario político nacional, en el marco de la iniciativa del adelanto de elecciones generales promovida por el Ejecutivo y Legislativo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el histórico dirigente aprista manifestó su optimismo por la reinscripción del Apra como partido político, la cual ya se encuentra en curso y a puertas de ser aprobada.

"Ya estamos virtualmente inscritos. Eso significa que podemos participar y contribuir. Yo creo que el Apra, como tal, juega un rol importante en la vida nacional y que bueno que regresamos, nunca nos hemos salido de la política, hemos estado siempre en las movidas pero se necesitaba esa formalidad", declaró en nuestro medio.

En esa línea, Jorge Del Castillo cuestionó el accionar del Congreso de la República durante la grave conflictividad social que atraviesa el país, considerando que no tienen la suficiente experiencia para afrontarla.

Asimismo, consideró que el Acuerdo Nacional ya no es la vía para solucionar la crisis en el país, pero sí la construcción de mecanismos de diálogo con interlocutores.

"El Acuerdo Nacional lamentablemente ya no funciona, aquí lo que funciona es buscar mecanismos de conversación. Conversar no es pactar, decía Ramiro Prialé, pero ¿con quién conversamos? Hay que buscar los interlocutores y quizás haya que ir peldaño a peldaño. A mí me parece indispensable hacerlo, además ampliar ese nivel de conversación va aislando a los radicales", puntualizó en Exitosa.

Mira la entrevista completa