Congreso: Cámara de Diputados aprueba moción para interpelar al ministro del Interior

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la moción 256 para someter a interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, debido a las severas críticas hacia su gestión y a la supuesta falta de liderazgo en la estrategia nacional contra la inseguridad ciudadana. Tras haber alcanzado el respaldo legislativo requerido durante la sesión plenaria, la mesa directiva programó la comparecencia oficial del titular del sector para el próximo jueves 17 de septiembre a partir de las 10:00 a. m.

Admisión de la moción 256 y citación al Pleno

La votación en el hemiciclo concluyó con la aprobación de la iniciativa de control político al superar la valla reglamentaria fijada en 42 adhesiones. La representación nacional admitió la propuesta que busca someter al integrante del Gabinete Ministerial a un pliego interpelatorio compuesto por 27 preguntas enfocadas en los resultados operativos de su cartera y en su capacidad directiva frente a las fuerzas del orden.

El requerimiento parlamentario apunta a fiscalizar de manera directa las decisiones adoptadas por la alta dirección del Ministerio del Interior ante el incremento del crimen organizado en el país. El pliego cuestionario abordará aspectos sobre el despliegue policial en zonas prioritarias, el uso de recursos presupuestales y las políticas implementadas para frenar la delincuencia común.

Con la fecha fijada para el 17 de septiembre, el titular de la cartera deberá acudir al Palacio Legislativo para responder punto por punto las interrogantes formuladas por los legisladores. La sesión representa una de las instancias de fiscalización presencial más importantes planteadas por la Cámara de Diputados en la presente legislatura.

Cámara de Diputados: Por 50 votos a favor, 65 en contra y 1 abstención, se admitió moción de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo



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Cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior

El debate parlamentario sobre la procedencia de este recurso se intensificó tras los recientes hechos de violencia registrados en el norte del país. Un grave episodio marcado por el secuestro de un empresario minero y el homicidio de cuatro de sus acompañantes en Trujillo aceleró los cuestionamientos de las bancadas respecto al nivel de efectividad de los planes de contingencia en la región La Libertad.

El desempeño del funcionario ya había sido materia de debate en días anteriores durante una citación previa ante el Congreso para exponer sobre estas emergencias territoriales. Aquella presentación estuvo marcada por la controversia pública luego de que un micrófono abierto registrara comentarios del ministro manifestando incomodidad por el volumen de documentación administrativa a su cargo.

Los desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento respecto a las medidas para combatir el sicariato, la extorsión y la criminalidad urbana terminaron por inclinar la balanza a favor de la medida de control. La comparecencia pública obligará a las autoridades del sector a fundamentar la viabilidad de sus planes operativos en materia de seguridad.

En ese sentido, el ministro del Interior deberá acudir a la sede del Poder Legislativo para responder las 27 interrogantes del pliego interpelatorio y precisar el rumbo de las estrategias operativas orientadas a frenar la delincuencia a nivel nacional.