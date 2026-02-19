Esperanza frente al cáncer de mama triple negativo: Vacuna mostró eficacia durante ensayo clínico

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tecnología del ARN mensajero (ARNm), que se dio a conocer al mundo por su uso en la vacuna de la Covid-19, comenzó a investigarse como tratamiento para el cáncer. Ahora, años después de la pandemia, vuelve a sus orígenes luego que la revista Nature anuncie resultados positivos de una inmunización de la farmacéutica BioNTech contra el cáncer de mama triple negativo.

Una esperanza ante una grave enfermedad

En primer lugar, hay que señalar que el citado tipo de cáncer es considerado el tumor mamario más agresivo y con mayor tasa de recaídas debido a su rápido crecimiento. Tiende a producir metástasis incluso en etapas tempranas y a menudo afecta a pacientes relativamente jóvenes.

De ahí nace la importancia de encontrar nuevas alternativas terapeúticas que puedan ser efectivas para tratarlo. Entre dichas estrategias, el uso de la inmunoterapia, con fármacos que actúan como vacunas preparando al sistema inmunitario para atacar al tumor, es una de las áreas más prometedoras.

En ese contexto, una nueva investigación publicada en la revista científica Nature ha evaluado una vacuna personalizada ARN mensaje que, en combinación con la cirugía y otras terapias, logró generar en pacientes una respuesta eficaz por parte de los linfocitos T, que son claves en las defensas del organismo.

Estudio de la compañía BioNTech publicado en Nature

El estudio que marcaría un hito en la medicina

Cabe señalar que, esta investigación fue llevada a cabo en Alemania y Suecia, en donde se exploró el uso de la citada vacuna contra el tumor de cada persona que padece de dicha enfermedad. Así, en este ensayo clínico de fase 1 se desarrolló por primer vez una prueba en humanos con un fármaco de estas características en este tipo de cáncer a fin de analizar su viabilidad, seguridad y eficacia.

Para esto, científicos de la compañía BioNTech se seleccionaron a catorce pacientes que hubieron recibido tratamientos estándar para combatir la afección, una combinación de cirugía dirigida al tumor primario y elaboraron vacunas en base a las características específicas del genoma del cáncer que cada una tenía.

Seleccionaron hasta 20 neoantígenos, es decir, proteínas del tumor que pueden ser reconocidas y atacadas por el sistema inmune. Las pacientes recibieron ocho dosis de su vacuna por vía endovenosa. Luego de seis años, 11 permanecieron libres de la enfermedad. Tras esta fase 1 del ensayo clínico habrá que realizar más estudios con muestras amplias y grupos de control que corroboren la validez de estas terapias.

Así, estos hallazgos evidencian la viabilidad de las vacunas ARN individualizadas en el cáncer de mama triple negativo, y abren un camino esperanzador frente como parte de su probable cura.