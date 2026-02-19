José María Balcázar ganó la Presidencia tras "ofrecer de todo" a sus colegas del Congreso, según experto

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paulo Vilca, sostuvo que el triunfo de José María Balcázar como nuevo presidente de la República no está relacionado a una elección ideológica, sino a intereses particulares dentro del Congreso.

Dos situaciones ante la elección de Balcázar

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Vilca cuestionó el constante cambio de mandatarios durante los últimos 10 años en el país. Según indicó, no se podría descartar un posible escenario en donde se vuelva a repetir dicha situación, en el marco de las próximas elecciones generales.

Es así que, el especialista resaltó la importancia en saber cómo es que Balcázar llega a ser mandatario. Al respecto, indicó que existen dos escenarios para que esto haya ocurrido; ello tras la votación el Congreso el último miércoles 18 de febrero.

Según precisó, el primer escenario tiene como eje el escenario de la campaña electoral, lo cual involucra una confrontación entre los partidos de Renovación Popular y Fuerza Popular. "Hay un intento de capitalizar políticamente por parte de distintos grupos", agregó. Por otro lado, consideró que en el segundo escenario se involucraría un tema de intereses particulares por parte de sus colegas.

"Lo segundo es que, según lo que ha trascendido de los votos obtenidos por José María Balcázar, es que este ha tenido una actitud de ofrecer de todo a todos sus colegas y eso se condice con la lógica con la que ha venido actuando el Parlamento", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

Congreso apoyó a quien ofreció más

En tal sentido, Vilca precisó que esta es la manera de actuar del Congreso de la República, señalando que no solo cuentan con poder, sino que también ejercen de forma "arbitraria"; además, descartó que se trate de brindar una oportunidad a la izquierda. Por el contrario, a los parlamentarios les habría favorecido apoyar al candidato que les garantizó "mayores beneficios particulares".

"No creo que esto haya sido una elección ideológica, no es que acá se dijo vamos a votar por la izquierda, se dijo hay que votar por aquel que puede ofrecernos más y, eso es lamentablemente lo que ha venido rigiendo muchas de las decisiones en el Congreso, no solamente con José María Balcázar, lo mismo ocurrió en el caso de José Jerí", enfatizó.

En conclusión, el investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paulo Vilca, precisó que no es una "sorpresa" que el Congreso de la República tome decisiones en base a sus intereses personales.