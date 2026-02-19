Pablo Guede no sería el único en salir de Alianza Lima: Otros 'íntimos' también tendrían sus horas contadas

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente en Matute está más tenso que nunca. Luego del duro golpe en la Copa Libertadores y de un arranque sin convencer en la Liga 1, la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima quedó seriamente comprometida. Sin embargo, desde la interna blanquiazul ya se advierte que la sacudida podría ser mayor y que otros 'íntimos' también tendrían sus horas contadas.

¿Crisis en Alianza Lima?

Todo comenzó tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores, un resultado que terminó por colmar la paciencia en la interna del club. A ese golpe internacional se sumó la irregular campaña en la Liga 1, donde el equipo no logra sostener una racha que devuelva tranquilidad.

En medio de ese escenario, el periodista Gabriel Pacheco reveló que la situación es delicada no solo para el entrenador argentino, sino también para parte de la cúpula deportiva del club.

Según su información, los nombres que hoy aparecen en la mira son los de Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, quienes también podrían dejar sus cargos si no hay una reacción inmediata del equipo.

"Los puestos de Franco Navarro Monteiro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede están en la cuerda floja. Va a depender mucho de lo que pase el día viernes, si es que antes no hay noticias. Si no le va bien a Alianza contra Boys, es muy probable que los tres dejen el club", señaló Pacheco.

🗣️ @GabrielPachecon: "Los puestos de Franco Navarro Monteiro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede están en la cuerda floja. Va a depender mucho de lo que pase el día viernes, si es que antes no hay noticias. Si no le va bien a Alianza contra Boys, es muy probable que los tres... pic.twitter.com/mAgp8tGyLG — DENGANCHE (@denganche) February 18, 2026

Cambios en la interna íntima

El encuentro ante Sport Boys aparece como el punto de quiebre para definir el futuro inmediato en tienda blanquiazul. En Matute saben que una nueva caída podría provocar una limpieza casi total en el área deportiva, empezando por el comando técnico y siguiendo por la dirigencia.

Pero la crisis no pasa únicamente por los resultados dentro de la cancha. En la interna también existen fuertes cuestionamientos a la gestión y, sobre todo, a las decisiones tomadas en la conformación del plantel para esta temporada, lo que ha generado una presión constante desde distintos sectores vinculados al club.

En paralelo, el mismo Pacheco adelantó que, si se concreta la salida de los Navarro, ya se viene evaluando un reordenamiento en la estructura deportiva. Incluso, ya existe un nombre que empieza a tomar fuerza dentro de la institución.

"En caso se produzca la salida de los Navarro de la gerencia deportiva de Alianza Lima, una de las alternativas que toma mayor peso internamente es darle mayor protagonismo y poder de decisión a Federico Flores, actual secretario general del club, en el manejo del área", informó el periodista.

Así, en medio de un clima de máxima tensión, Pablo Guede no sería el único en salir de Alianza Lima. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y la irregular campaña en la Liga 1, Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo también tendrían sus horas contadas.