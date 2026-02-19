José María Balcázar es el nuevo presidente de la República: Se reunirá HOY con ministros para evaluar permanencia

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar salió vencedor en la elección del nuevo presidente del Congreso, por lo tanto asumió como encargado de la Presidencia de la República. En ese sentido, el nuevo mandatario informó que evaluará la continuidad de los actuales ministros.

Revisará temas económicos

Tras vencer a María del Carmen Alva y juramentar al cargo presidencial, informó que, ante el pedido de sectores políticos, este jueves 19 de febrero evaluará la permanencia de los actuales ministros de Estado.

"Vamos a trabajar [este jueves] con los ministros para ver si evaluamos a todos o algunos de ellos para la pacificación y la seguridad ciudadana", señaló ante la prensa a su llegada en Palacio de Gobierno.

El nuevo jefe de Estado continuó informando una serie de puntos que en el cargo planea revisar, especialmente, aseguró una estabilidad económica y aseguró que tendrá una conversación con la ministra de Economía, Denisse Miralles.

"Segundo, vamos a mantener una ley económica. Vamos a conversar con la ministra de Economía para ver si la ratificamos o no la ratificamos, pero la línea económica y los agentes deben estar tranquilos, que no vamos a mover o hacer ningún tipo de sorpresas", indicó.

Como tercer punto afirmó que luchará contra la criminalidad y destacó que para ello se requiere de un buen ministro del Interior, por ello sostendrá un encuentro con el actual titular del sector, Vicente Tiburcio, para evaluar su permanencia.

"Necesitamos ver la caja fiscal, porque hay una serie de casos en el Ejecutivo que son deudas sociales muy sentidas, tanto de maestros y otros, como los hermanos del sur, quechuas y aymaras. Eso vamos a trabajar posiblemente la próxima semana y conversaremos con la ministra de Economía qué es lo que hay, hacer un crédito suplementario o algo por el estilo", agregó.

Aseguró que buscará tener un diálogo con los político para consensuar: "Lo que quiero es que este país vuelva a la tranquilidad del diálogo, los peruanos no debemos pelearnos para nada. Aquí no hay izquierda ni derechas", dijo, defendiendo los votos que lo declararon electo.

Balcázar afirma que el indulto a Pedro Castillo no está en su agenda

El presidente José María Balcázar aseguró que no está en agenda ningún indulto a favor del expresidente Pedro Castillo, pese a que ambos pertenecen a la misma bancada política. La declaración la brindó tras asumir funciones como titular del Congreso y jefe de Estado transitorio, en respuesta a las consultas de la prensa.

"No está ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando y lo que yo sé (es) que el presidente tiene un proceso penal; que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que precisamente se cumplan los plazos", declaró a los medios de comunicación.

El presidente José María Balcázar aseguró que este jueves 19 de febrero sostendrá una reunión con los actuales ministros para definir su permanencia en cargos.