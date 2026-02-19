Vladimir Cerrón pide la salida de Óscar Arriola tras asunción de José María Balcázar a la Presidencia

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la asunción del miembro de la bancada de Perú Libre, José María Balcázar a la presidencia de la República, por ser electo como titular del Congreso, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió que se destituya al comandante general de la Policía Nacional Óscar Arriola.

Celebra la vuelta de Perú Libre al Gobierno

A través de sus redes sociales el candidato presidencial y líder del partido aprovechó para celebrar la derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular, señalando que lo sucedido es un "preámbulo de lo que ocurrirá el 12 de abril del 2026", en referencia a las Elecciones Generales.

Seguido de ello, procedió a emitir ciertas opiniones sobre lo que debe hacer Balcázar en la presidencia, especialmente, centrándose en la lucha contra la inseguridad.

"El nuevo presidente de la república debe combatir la inseguridad ciudadana comenzando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente", señaló.

Asimismo, Cerrón consideró que la segunda vuelta entre José María Balcázar y María del Carmen Alva demuestra que el llamado 'fujicerronismo' es un "mito que responde a una alucinación caviar". Además, consideró que el retorno de Perú Libre al Ejecutivo es una forma de reivindicación tras la salida de Pedro Castillo en 2022.

"La lección que deja el retorno de Perú Libre, aún sea simbólico, a pocos meses de terminar el período de gobierno, reivindica en alguna medida la voluntad popular violentada, echando por los suelos a los golpistas de Estado, quienes terminan disciplinados por la presión de fuerzas. ¡Gómez de la Torre, Williams Zapata y Colchado Huamaní, pasan al basurero de la historia!", sostuvo.

José María Balcázar en primer mensaje

José María Balcázar juramentó como nuevo presidente del Perú tras la censura de José Jerí. El militante del partido Perú Libre emitió su primer mensaje ante el Congreso en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde hizo un análisis sobre el estado en que se encuentra el país y la misión que tiene como jefe de Estado durante los próximos cinco meses.

El flamante presidente recibió la banda presidencial e inmediatamente dio su primer mensaje a la nación, donde aseguró sentirse honrado por el respaldo que le dio el Congreso, ya que se impuso a Maricarmen Alva con 60 votos.

"Me siento honrado con el voto de ustedes para poder decirle a los peruanos: 'Es posible construir democracia'", dijo en un inicio.

