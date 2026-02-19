¿Indirecta para Alianza Lima? 'Chorri Palacios elogió empate de Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal logró un empate agónico 2 a 2 ante Sportivo 2 de Mayo, por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en lo que fue un cotejo dramático debido a que el cuadro rimense jugó con 10 hombres por expulsión de Luis Iberico. Este resultado no pasó desapercibido para un ex jugador histórico del cuadro cervecero quien elogió al elenco de Paulo Autuori.

'Chorri' Palacios destaca empate de Sporting Cristal

La noche del último martes, la escuadra 'cervecera' firmó una de las jornadas donde el temple vale tanto como el talento. En su visita al estadio Monumental Río Parapití, el equipo peruano rescató un valioso empate ante Sportivo 2 de Mayo, resultado que cobra un valor especial considerando que debió afrontar más de la mitad del encuentro con inferioridad numérica.

Los goles fueron de Yoshimar Yotún, desde la vía penal, y de Martín Távara con un fuerte disparo de larga distancia que provocó el error de un defensa central del cuadro paraguayo y que finalizó desubicando el esférico al arquero Ángel Martínez.

En este contexto, una de las voces autorizadas que destacó el pundonor y entrega sobre el gramado de juego de 'la franja celeste' fue Roberto 'Chorri' Palacios, quien en diálogo con la prensa se emocionó por dicho cotejo hasta tal punto de estar casi al borde las lágrimas y acabó por rendirse ante el club de sus amores.

En primer lugar, la leyenda del Cristal y de la selección peruana subrayó que después de tantos años el equipo "tenga jerarquía y un estilo de juego" definido en instancias tan importantes como en la participación a nivel internacional. Afirmó sentirse tranquilo por el "gran partido" que realizaron los 'celestes' y porque vio a "un gran equipo jugando, corriendo, metiendo".

"Cuando te pones la camiseta de Cristal aquí no hay diferencias de 'si tú eres hincha de tal', no (...) Tienes que defender así la camiseta de Cristal porque te paga un contrato, te atiende de la mejor manera y lo único que tienes que hacer es darte de íntegro, día tras día, dar lo mejor", manifestó el 'Chorri' en conversación con el programa 'Desvelados por el mundial'.

Partido de vuelta en el Callao

Hay que mencionar que, tras este empate obtenido en Paraguay, Sporting Cristal afrontará el partido de vuelta ante Sportivo 2 de Mayo, el próximo martes 24 de febrero a las 7 y 30 de la noche en el coloso Miguel Grau, ubicado en el Callao.

