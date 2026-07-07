Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, advierte que Petro y Cepeda planean un golpe de Estado

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Abelardo de la Aspriella, presidente electo que ganó las recientes Elecciones presidenciales de Colombia el pasado 21 de junio con una votación histórica de casi 13 millones de votos, envió un mensaje en sus redes sociales denunciando que el mandatario saliente, Gustavo Petro, y su rival político, el filósofo de izquierda Iván Cepeda, estarían orquestando un "golpe de Estado" para evitar que asuma el cargo legitimamente.

De la Aspriella plantea la situación que lo amenaza

El candidato de Defensores de la Patria, mediante un video subido a su perfil de X (antes Twitter), expuso que el aún gobernante colombiano no respetó los resultados, cediéndoselo de manera informal a su rival político en la segunda vuelta electoral, Ivan Cepeda.

"Petro y Cepeda iniciaron su plan b para quedarse a como de lugar en el poder, y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro se atribuyó competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección y mi credencial como presidente electo. Basado en fantasías, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda", anunció

La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende.



Quiero dirigirme a todos los colombianos para compartir mi posición frente a la coyuntura que atraviesa el país. Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos... pic.twitter.com/8bWsO1QgPa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

Además, en su publicación también increpa al filósofo Cepeda de ser parte de un plan antidemocrático, y haciendo mención de que él supo ganar la contienda de forma legitima y extiende la latente intimidación a su eventual toma de poder.

"Por su parte, Cepeda está jugando al policía bueno. Llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que, en democracia y libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado", agregó.

El electo de la Espriella compara la acción de Petro

El también abogado de profesión equipara los movimientos antidemocráticos de Gustavo Petro con pasados y renombrados políticos que ejercieron abuso del poder en distintos países de Latinoamérica.

"El plan de Petro no es más que hacer lo mismo que (Fidel) Castro en Cuba, lo que hizo un amigo (Hugo) Chávez en Venezuela, (Daniel) Ortega en Nicaragua y otros tiranos del Socialismo del siglo 21", exclam´ó

De la Espriella afirma que esta sería una estrategia para que Gustavo Petro e Iván Cepeda no se vean perjudicados ante la justicia por las consecuencias legales que tendrán sus vinculos con el narcoterrorismo en conjunto a los criminales del interior de Colombia y el detenido expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció mediante un video en sus redes sociales su preocupación ante un posible "golpe de Estado" por parte de Gustavo Petro e Ivan Cepeda para evitar que tome el cargo el cual se le fue otorgado por haber obtenido la mayor cantidad de votos el pasado 21 de junio.