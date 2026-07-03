Oficializan conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que se encargará de instalar al Congreso bicameral

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficialía Mayor del Parlamento confirmó la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que se encargará de instalar formalmente al nuevo Congreso bicameral para el período legislativo 2026 - 2031.

Este procedimiento se lleva a cabo luego de que hasta el 30 de junio, los senadores, diputados electos y parlamentarios andinos tenían plazo para entregar sus respectivas credenciales ante la Oficialía. Así como, una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas y otra de no ser parte de las incompatibilidades para asumir el cargo, consignadas en el artículo 92 de la Constitución.

¿Quiénes conformarán la Junta Preparatoria?

De acuerdo con la Resolución Legislativa N.º 004-2025-2026-CR, entre el 1 y el 5 de julio, la Oficialía Mayor tenía plazo para publicar los nombres de los tres senadores y tres diputados que actúan como miembros de la Junta Preparatoria del Congreso.

La Junta estará conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia.

Asimismo, el senador y el diputado de mayor edad actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente.

Habiendo publicado la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) la totalidad de votos que recibieron las autoridades electas, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria estarán conformada de la siguiente manera:

Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) - presidente

Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular) - vicepresidenta

Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) - primer secretario

Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario

Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) - tercer secretario

Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) - cuarta secretaria

Esta es la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del #CongresoBicameral, integrada por el senador y el diputado más votados de la organización política con mayor votación, además de los senadores y diputados de mayor y menor edad. 🏛️ 🇵🇪



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Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El próximo Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Con referente a esta última, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Finalmente, las elecciones de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y Diputados será el 26 y 27 de julio, para asumir funciones al día siguiente.