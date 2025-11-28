RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
José Jerí adelanta estado de emergencia en Tacna: "Hoy antes de las 12 a.m. estará aprobado, publicado y vigente"

A través de una publciación de 'X', el presidente José Jerí aseguró que este viernes 28 de noviembre, antes de la medianoche, estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna.

Presidente José Jerí.
Presidente José Jerí. Presidencia de la República

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/11/2025

El presidente de la Repúbica, José Jerí, se pronunció sobre la eventual declaratoria del estado de emergencia de Tacna asegurando que "hoy antes de las 12 a.m. estará aprobado, publicado y vigente".

El estado de emergencia en Tacna

Luego de informar de que se convocará a un Consejo de Ministros Extraordinario en el estado de emergencia en Tacna, en el marco de una problemática migratoria de Chile, el jefe de Estado recurrió a su cuenta de 'X' (antes Twitter) para brindar mayores detalles de la implmentación de esta medida en la región sureña.

"Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras", se lee en el inicio del tuit de JerÍ Oré.

Adicionalmente, el mandatario resaltó que a causa de "migración irregular y seguridad ciudadana", esta "será la primera" de las fronteras que serán declaradas en emergencia. 

El pedido de GORE Tacna 

Luis Ramón Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, solicitó a través del Oficio N° 1027-2025-GR/GOB.REG.TACNA que la zona de frontera de las provincias de Tarata y Tacna se declaren en emergencia.

