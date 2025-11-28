Jesús Pretell habló en la previa del Sporting Cristal vs Alianza Lima: "El objetivo es quedar segundo"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A días de disputarse los playoffs de la Liga1, Jesús Pretell, volante de Sporting Cristal habló sobre el duelo que tendrá con Alianza Lima y el objetivo que el plantel se ha fijado. Tras no conseguir el título nacional, los celestes buscarán el segundo lugar, con lo que obtendrán el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Equipo comprometido con el objetivo

En declaraciones para la prensa, el mediocentro 'bajopontino' se refirió acerca del duelo ante los 'íntimos' por las semifinales de la post temporada. Manifestó que el equipo se encuentra listo para afrontar ese partido y que tiene la confianza de sacar un buen resultado que le permita ir a Matute con ventaja.

"Quedan pocos días para enfrentar a Alianza y va a ser un bonito encuentro. Sabemos que Cristal no está para quedar segundo, eso lo sabemos muy bien. Ha sido un año de altas y bajas, no hemos sido tan regulares como queríamos, pero hoy el objetivo es quedar segundo", expresó Pretell.

Pese a que el equipo que gane esta serie llegaría con un mayor desgaste para la definición por el cupo de Perú 2 ante Cusco FC, el mediocentro aseguró que no es algo que le preocupa de momento. Está enfocado en el compromiso ante los blanquiazules y luego pensará en el cotejo con los cusqueños.

"Paso a paso. Nosotros tenemos que ir por Alianza y después habrá momento para recuperar. La gente está muy comprometida, creo que eso lo sabemos porque el descanso es importante. Ganándole a Alianza va a ser motivador para nosotros para poder llegar bien al partido contra Cusco", sostuvo.

Espera el respaldo de la hinchada

La ida de las semifinales se jugará en el Estadio Nacional de Lima el martes 2 de diciembre, con los 'cerveceros' como locales. Para este partido el volante espera que la hinchada celeste llene el recinto y que su aliento los empuje a ganarlo.

"Esperemos que la hinchada nos acompañe, a lo largo del camino ha sido muy importante para nosotros, para el club. La hinchada siempre ha sido incondicional a lo largo de la historia, así que nosotros necesitamos de ellos y esperemos que nos puedan acompañar en este partido", puntualizó.

