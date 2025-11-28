Canciller sobre condena de Betssy Chávez: "No altera en nada su situación, todo sigue igual"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Hugo de Zela aseguró que la condena de Betssy Chávez no cambia la situación de la expremier, debido a que es una "solicitante de asilo en la Embajada de México".

Situación de Bettsy Chávez tras condena

Tras la condena de 11 años y 5 meses de prisión efectiva en contra de Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, declaró que la sentencia del Poder Judicial no "altera" la situación de la ex primera ministra.

"Que Betssy Chávez haya sido condena no altera en nada su situación, todo sigue exactamente igual, ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México", indicó.

Actualmente, Chávez Chino se encuentra asilada en la sede de la Embajada de México en Lima tras solicitar asilo político a inicios de noviembre. Ello, llevo a que el gobierno de la República anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

De Zela indicó que el gobierno ya ha adoptado una posición pública sobre este tema. Por ello, indicó que existe un planteamiento que "será presentado ante la Organización de los Estados Americanos sobre la aplicación equivocada que está teniendo la Convención sobre asilo", precisó.

De Zela se presentará ante OEA

Siguiendo con su declaración desde Palacio de Gobierno, el canciller anunció que estaría viajando a Washington entre los primeros días del mes de diciembre. De esta manera, la presentación que haría el ministro en representación del Gobierno peruano se daría el próximo miércoles 3 de diciembre a las 10:00 horas.

En esta propuesta, la Cancillería presentará una propuesta formal para la modificación de la Convención de Caracas, suscripción firmada entre Perú y Colombia. Tal convención estaría siendo mal enfocada para el caso de Bettsy Chávez, según el gobierno peruano, al hacer un uso inadecuado del asilo.

Durante una entrevista con el medio CNN, el canciller expresó su deseo de que esta propuesta sea bien recibida por el sistema interamericano para que el gobierno central pueda tomar una decisión final sobre el destino de Chávez Chino.

🚨 En CNN en Español, el canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington a inicios de diciembre para presentar la propuesta peruana sobre el salvoconducto y solicitar que se atienda con carácter de urgencia. Explicó, además, que la postergación permitirá consultar con... pic.twitter.com/ruCFCmLyvQ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 18, 2025

De Zela afirmó que pediría que esta disyuntiva "se trate con la urgencia que el caso requiere". Tal pedido se sumaría a la sentencia del Poder Judicial (PJ) que ordena la inmediata búsqueda contra Betssy Chávez.

